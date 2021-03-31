Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области. Об этом 19 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 111 949 человек, из которых 48 940 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 009 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 85 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 967 жителей (15 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 496 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 11 жителей), Советский (6 898, +8 заболевших), Московский (5 197, еще 7 заболевших), Канавинский (5 029, +23 человека), Сормовский (5 019, еще 10 инфицированных), Приокский (3 775, +6 заболевших) и Нижегородский (3 559, за сутки - на 5 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 106 заболевших жителей), Бор (5 562), Павловский (2 951), Балахнинский (2 840), Выксунский (2 830), Богородский (2 513), Городецкий (2 523) и Шахунский (2 002).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.