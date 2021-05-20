Территорию внутри нижегородского Кремля от Коромысловой до Северной башни благоустроят за 29 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Территорию внутри нижегородского Кремля от Коромысловой до Северной башни благоустроят в 2021 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Управление делами правительства Нижегородской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения комплекса работ по благоустройству территории вдоль внутренней стороны Кремлевской стены.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29,4 млн рублей.

Согласно смете, подрядчик обязан реализовать архитектурные решения, установить металлические конструкции, железобетонные конструкции павильона, лестницы и пандусы, провести наружное электроосвещение, системы видеонаблюдения, озеленение территории, смонтировать временные здания и сооружения.

Отмечается, что цвет брусчатки и бордюров должен сочетаться с существующим ландшафтным дизайном Кремля.

Подрядчика выберут 11 июня. Работы должны быть выполнены до 10 августа.

Напомним, что согласно разработанной ранее концепции, аллею вдоль стен Кремля предлагается использовать для бизнеса, а также для проведения выставок и галерей, одна из которых - галерея Пьетро Франческо.

Напомним также, что более 40 млн рублей направят на ремонт дорог в Нижегородском кремле.

Отметим, что обновление Кремля проходит к 800-летию Нижнего Новгорода. Сейчас он закрыт для посещения до августа.