Более 20% работников городского автопредприятия Дзержинска привились от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В Дзержинске состоялся рейд, в рамках которого проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В ходе рейда было проверено 20 единиц транспорта семи перевозчиков.
В ходе рейда не было выявлено ни одного нарушения, говорится в сообщении, при этом отмечается, что ежедневно муниципальный автопарк проходит дезинфицирующую обработку салонов, водители и кондукторы обеспечены масками, перчатками и антисептиками.
Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.
Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.
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