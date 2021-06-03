Более 20% работников городского автопредприятия Дзержинска привились от коронавируса Общество

Более 20% работников городского автопредприятия Дзержинска привились от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Дзержинске состоялся рейд, в рамках которого проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В ходе рейда было проверено 20 единиц транспорта семи перевозчиков.

В ходе рейда не было выявлено ни одного нарушения, говорится в сообщении, при этом отмечается, что ежедневно муниципальный автопарк проходит дезинфицирующую обработку салонов, водители и кондукторы обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.