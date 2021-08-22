Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 13 по 19 сентября 2021 года

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Бахчисарайский фонтан Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина

Бахчисарайский фонтан Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 13 по 19 сентября 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

14 сентября - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
15 сентября - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина: 

16 сентября - гастроли балета и оркестра Большого театра России в рамках XXXV фестиваля "Болдинская осень" (12+);
17 сентября - гастроли оперы и оркестра Большого Театра России в рамках XXXV фестиваля "Болдинская осень" - сцена Нижегородского академического театра драмы им. Горького(12+);
18 сентября - балет Бориса Асафьева по поэме Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" в рамках XXXV фестиваля "Болдинская осень" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол: 

18 сентября - спектакль по сказке Евгения Шварца "Красная шапочка" (6+);
19 сентября - спектакль по сказке Сергея Михалкова "Три поросенка и волк" (6+).

Детский театр "Вера":

17 сентября - спектакль по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история" (12+);
18 сентября - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 

18 сентября - гала-концерт открытия XXXI театрального сезона (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

18 сентября - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+);
19 сентября - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

15 сентября - концерт в рамках 63-го благотворительного сезона (Бородин, Моцарт) (6+);
19 сентября - закрытие 63-го благотворительного сезона (Подгайц, Чайковский) (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

17 сентября - вечер вокальной музыки (ассистент-стажер - Георгий Синаревский (баритон)) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

16 сентября - экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
17 сентября - лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), лекция "Что шепчут звёзды о любви?" (18+);
18 сентября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Приключения капельки воды" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Чудеса на небесах" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Путешествие на МКС" (12+), программа "Космическая книга странствий" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Учи созвездия с планетарием" (12+), программа "Естественный отбор" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
19 сентября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о космонавтах" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), выставка картины Лоренцо Лотто "Мадонна делла Грацие" из собрания Эрмитажа (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Русская классика. Нерассказанные истории" в рамках проекта "Великие коллекции — нижегородцам" (0+), выставка "Нижний Новгород сквозь призму веков" (0+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

FUTURO Gallery: выставка Катерины Садовски и Лилии Ли-Мин-Ян "Мифы антропоцена" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+).

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Теги:
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