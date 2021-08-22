Гостиничный комплекс планируется построить на ул. Шевченко в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта google/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гостиничный комплекс планируется построить на ул. Шевченко в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 22 сентября 2021 года

Депутаты поддержали передачу земельного участка площадью 6 203 кв.м по адресу: ул. Шевченко, 1Д из собственности Нижнего Новгорода в собственность Нижегородской области.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, вид разрешенного использования участка - "для строительства гостиничного комплекса".

По ее словам, участок передается с целью развития IT-кластера.

Напомним, что в Нижнем Новгороде планируется масштабный редевелопмент Започаинья, куда входит ул. Шевченко. О концепции редевелопмента глава региона Глеб Никитин докладывал президенту страны. На этой территории до 2030 года планируется создать IT-квартал и новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.