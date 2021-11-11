Доход Нижнего Новгорода от платных парковок составил 8,4 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доход Нижнего Новгорода от платных парковок составил 8,4 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Илья Штокман в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

"К нынешнему моменту город заработал более 8 млн рублей, из которых более 6 млн рублей уже поступило в бюджет", - сказал он.

Речь идет о доходе от работы трех парковок закрытого типа: на пл. Горького, пл. Революции и ул. Ковалихинской.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится сеть платного парковочного пространства. На сегодняшний день еще 18 парковочных зон введено в опытную эксплуатацию без взимания штрафов.

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

По словам Ильи Штокмана, сейчас продолжается работа по приемке самих пространств.

Кроме того, с декабря в городе начнется прием заявок на выдачу резидентских разрешений (для жителей домов, расположенных рядом с парковками). Размер годовой резидентной платы для них составит 3000 рублей.

Ранее Дума Нижнего Новгорода утвердила перечень льготных пользователей платных парковок.