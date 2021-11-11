Горячая линия "Нижний Новгород – новогодняя столица России" пройдёт 30 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Департамент культуры администрации Нижнего Новгорода проведёт горячую телефонную линию на тему "Нижний Новгород – Новогодняя столица России".

Нижегородцы смогут задать все интересующие вопросы по данной теме специалистам департамента.

Звонки будут приниматься 30 ноября с 17:00 до 18:00 по телефону: 439-12-84.

Напомним, Нижний Новгород в этом году получил титул "Новогодняя столица России-2022". В связи с этим праздничные мероприятия в городе будут проходить в единой концепции - и стартуют уже 10 декабря.

Главные новогодние атрибуты - празднично украшенные ёлки - уже устанавливают на территории Нижегородского, Сормовского и Приокского районов. Всего в городе появится более 150 новогодних красавиц. Кроме того, ели начали монтировать и в нижегородских парках.