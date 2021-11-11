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Культура и отдых

"Кузницу снежинок" смогут посетить нижегородцы в Кремле

01 декабря 2021 16:44  [39] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Праздничные мероприятия к Новому году стартуют в Нижегородском кремле 29 декабря. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря. 

В частности, нижегородцы смогут посетить иммерсивное представление-путешествие в сказочную "Кузницу снежинок" в манеже на территории Нижегородского кремля. Постановку подготовили молодые режиссеры. Для нее здания манежа разделят на восемь тематических зон. Гостям нужно будет собрать все части филигранной снежинки.

Также в Нижегородском кремле запланирована интерактивная программа "Новогодняя кругосветка".

"2021 году Дед Мороз совсем приуныл. А как тут радоваться, когда планы о кругосветном путешествии, на которое он копил много лет, разрушил карантин?! Сказки сказками, а возраст основной группы риска "65+" никакая магия изменить не может. Вакцину дедушка сделал, а вот QR-код, открывающий границы, похитила Баба Яга", - отмечается на сайте музея.

Вместе со Снегурочкой участники пройдут все точки интерактивного маршрута, отыщут QR-код и помогут вернуть Деду Морозу его праздничное настроение. 

Для посещения мероприятий нужна предварительная регистрация.

Кроме того, планируется мэппинг-шоу на стенах Дмитриевской башни.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году носит титул "Новогодней столицы России", а значит у него должна быть своя концепция празднования. Ключевым символом праздника выбрана "волшебная кузница снежинок", где снежинки изготавливаются в стиле казаковской филиграни, а главным героем сказки стал мальчик-мечтатель Ваня. Празднование откроется 11 декабря парадом сказочных героев на ул. Большой Покровской. 

Главной локацией празднования станет Нижегородская ярмарка. Новогодняя программа там откроется 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке предусмотрена анимационная программа, спортивные активности и салют. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января. С 25 декабря по 9 января там будет работать резиденция Деда Мороза.

Фестиваль "Горьковская ёлка" в этом году будет проводиться c 25 декабря по 9 января на пл. Горького. Площадь Минина перекрываться для транспорта не будет.

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Теги:
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