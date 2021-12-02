Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 13 по 19 декабря 2021 года Культура и отдых

Игрушечный музей Фото: с сайта НГИАМЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 13 по 19 декабря 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

14 декабря - спектакль по пьесе Светланы Петрийчук "Комета Г" (16+);

15 декабря - спектакль Кима Брейтбурга "Голубая камея" (16+);

16 декабря - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Хапунъ" (12+);

17 декабря - спектакль по пьесе Марии Ладо "Очень простая история" (16+);

18 декабря - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);

19 декабря - спектакль по пьесе Светланы Петрийчук "Комета Г" (16+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

14 декабря - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

15 декабря - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

16 декабря - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);

17 декабря - спектакль по роману Михаила Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы (16+);

18 декабря - спектакль по пьесе Наталии Мошиной "Сдвиг" (16+);

19 декабря - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

19 декабря - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

18,19 декабря - новогоднее представление "Карнавал в волшебном лесу" (0+).

Детский театр "Вера":

19 декабря - новогоднее представление "Новогодний сюрприз для Кощея Бессмертного" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

18,19 декабря - праздничная концертная программа "С Новым годом!" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

15 декабря - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+);

18 декабря - спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина "Затворник и шестипалый" - "Ложное солнце" (16+);

19 декабря - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+);

19 декабря - музыкальная сказка "Трое в лесу: Новые приключения" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

18 декабря - спектакль драматического отделения по пьесе Александра Островского "Гроза" (16+);

19 декабря - спектакль драматического отделения в жанре "праздник" -"Вообразилия" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

13 декабря - концерт абонемента №24 "Инструменты и лица оркестра" (6+);

14 декабря - заключительный концерт фестиваля "Наследие. Посвящение маэстро" (6+);

15 декабря - концерт абонемента №22 "Camerata Sinfonica" (6+);

16 декабря - концерт абонемента №7 "Музыкальная мансарда" (6+);

17 декабря - спектакль Руслана Банковского "Раскольникoff" (16+);

18 декабря - концерт абонемента №4 "Трансформации" (6+);

19 декабря - концерт "Старый год прошел" абонемента №13 "Органная азбука" (0+);

19 декабря - концерт абонемента №8 "Литературные встречи в Кремле" (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

13 декабря - концерт класса профессора Р.А. Разгуляева (специальное фортепиано) (6+);

15 декабря - концерт кафедры музыкальной педагогики и исполнительства (6+);

17 декабря - концерт класса доцента О.В. Поповой (саксофон) (6+);

18 декабря - сольный концерт ст. преподавателя А.А. Литвин (меццо-сопрано) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

15 декабря - программа "В глубины Вселенной" (12+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+);

16 декабря - новогодняя программа "Сказка о потерянном празднике" (6+), программа "Созвездия" (12+);

17 декабря - программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), новогодняя программа "Сказка о потерянном празднике" (6+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе. Загадки Солнца" (12+);

18 декабря - программа "Космический мир Снежной королевы" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), программа "Сокровища Вселенной. На голубой планете. Планета динозавров (6+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Созвездия" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+);

19 декабря - программа "Удивительное приключение Дракоши. Космикс" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Песни. Звезды. Новый год" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка работ Владимира Величко "Живописное измерение" (0+);

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (0+), экспозиция зарубежного искусства (0+), "НИЖГРАФ-2021" (0+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): выставка "Два начала. Татьяна и Александр Холуевы" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Названо Вазари. Готика" ;

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

Планируемые мероприятия:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): 19 декабря - экскурсионное занятия в рамках программы НГХМ "День семьи в музее" - "Птицы и звери на картинах" (0+).

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): 18 декабря - лекция "Миф о белых статуях и другие мифы Древней Греции" (16+).