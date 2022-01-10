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Общество

Чуть менее четырех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

22 февраля 2022 12:28  [168] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 984 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 21 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4 301 случаев заражения коронавирусом - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 343 606 человек.

При этом 268 644 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 5 034 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 999 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 461 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.86. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 22%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 829 (+8)

2.    г.о.г. Арзамас – 5 110 (+3)

3.    Арзамасский – 3 402 (+44)      

4.    Балахнинский – 9 901 (+116)   

5.    Богородский – 6 623 (+75)

6.    Большеболдинский – 1 425 (+13)    

7.    Большемурашкинский – 1 082 (+44)    

8.    г.о.г. Бор – 13 680 (+143)

9.    Бутурлинский – 1 074 (+18)   

10. Вадский – 1 381 (+86)

11. Варнавинский район – 904 (+13)

12. Вачский – 3 072 (+39)  

13. Ветлужский – 2 308 (+41)  

14. Вознесенский – 1 129 (+4)   

15. Володарский – 5 252 (+33)    

16. Воротынский – 1 698 (+22)    

17. Воскресенский – 1 625 (+75)            

18. Выксунский – 6 106 (+74)    

19. Гагинский – 1 331 (+10)          

20. Городецкий – 10 868 (+143)

21. Дальнеконстантиновский – 2 098 (+108)    

22. Дзержинск – 30 913 (+6)

23. Дивеевский – 2 045   

24. Княгининский – 1 204 (+11)                  

25. Ковернинский – 1 926 (+50)                 

26. Краснобаковский – 1 877 (+59)   

27. Краснооктябрьский – 1 433 (+7)        

28. Кстовский – 8 059 (+268)

29. Кулебакский – 6 346 (+131)            

30. Лукояновский – 2 500 (+38)      

31. Лысковский – 4 884 (+38)     

32. Навашинский – 4 476 (+53)  

33. Павловский – 10 255 (+157)

34. Первомайский – 716 (+43)         

35. Перевозский – 1 182 (+130)       

36. Пильнинский – 2 679 (+50)                

37. Починковский – 2 629 (+30)            

38. Семеновский – 2 879 (+103)   

39. Сергачский – 3 196 (+9)       

40. Сеченовский – 1 951 (+43)           

41. Сокольский – 1 338 (+21)   

42. Сосновский – 3 782 (+128)    

43. Спасский – 825 (+6)

44. Тонкинский – 1 279 (+10)     

45. Тоншаевский – 2 289 (+2)  

46. Уренский – 3 846 (+57)      

47. Чкаловский – 2 225 (+36)         

48. Шарангский – 1 510 (+20)           

49. Шатковский – 4 581 (+98)     

50. Шахунский – 5 481 (+58)     

51. Нижний Новгород – 143 359 (+1 210)

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