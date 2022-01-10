Чуть менее четырех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

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3 984 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 21 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 4 301 случаев заражения коронавирусом - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 343 606 человек.
При этом 268 644 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 5 034 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 999 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 461 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.86. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 22%.
Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".
Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 829 (+8)
2. г.о.г. Арзамас – 5 110 (+3)
3. Арзамасский – 3 402 (+44)
4. Балахнинский – 9 901 (+116)
5. Богородский – 6 623 (+75)
6. Большеболдинский – 1 425 (+13)
7. Большемурашкинский – 1 082 (+44)
8. г.о.г. Бор – 13 680 (+143)
9. Бутурлинский – 1 074 (+18)
10. Вадский – 1 381 (+86)
11. Варнавинский район – 904 (+13)
12. Вачский – 3 072 (+39)
13. Ветлужский – 2 308 (+41)
14. Вознесенский – 1 129 (+4)
15. Володарский – 5 252 (+33)
16. Воротынский – 1 698 (+22)
17. Воскресенский – 1 625 (+75)
18. Выксунский – 6 106 (+74)
19. Гагинский – 1 331 (+10)
20. Городецкий – 10 868 (+143)
21. Дальнеконстантиновский – 2 098 (+108)
22. Дзержинск – 30 913 (+6)
23. Дивеевский – 2 045
24. Княгининский – 1 204 (+11)
25. Ковернинский – 1 926 (+50)
26. Краснобаковский – 1 877 (+59)
27. Краснооктябрьский – 1 433 (+7)
28. Кстовский – 8 059 (+268)
29. Кулебакский – 6 346 (+131)
30. Лукояновский – 2 500 (+38)
31. Лысковский – 4 884 (+38)
32. Навашинский – 4 476 (+53)
33. Павловский – 10 255 (+157)
34. Первомайский – 716 (+43)
35. Перевозский – 1 182 (+130)
36. Пильнинский – 2 679 (+50)
37. Починковский – 2 629 (+30)
38. Семеновский – 2 879 (+103)
39. Сергачский – 3 196 (+9)
40. Сеченовский – 1 951 (+43)
41. Сокольский – 1 338 (+21)
42. Сосновский – 3 782 (+128)
43. Спасский – 825 (+6)
44. Тонкинский – 1 279 (+10)
45. Тоншаевский – 2 289 (+2)
46. Уренский – 3 846 (+57)
47. Чкаловский – 2 225 (+36)
48. Шарангский – 1 510 (+20)
49. Шатковский – 4 581 (+98)
50. Шахунский – 5 481 (+58)
51. Нижний Новгород – 143 359 (+1 210)
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