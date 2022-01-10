Гаяз Закиров: "Наш президент принял очень тяжелое и очень ответственное решение - помочь жителям Донбасса" Политика

Гаяз Закиров Фото: сайт Духовного управления мусульман РФ

Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области, член Общественной палаты Нижегородской области Гаяз Закиров выступил в поддержку проведения спецоперации на Донбассе.

По его словам, большинство россиян поддерживает данное решение.

"Наш президент принял очень тяжелое и очень ответственное решение - помочь жителям Донбасса. Это поступок сильного, уверенного, достойного человека. И абсолютное большинство граждан России сегодня его одобряет. Я тоже считаю, что это правильно, рано или поздно это должно было случиться", - сказал Гаяз Закиров.

Также председатель ДУМНО сообщил, что созвонился со своим коллегой из Донецка.

"Все хотят, чтобы на Донбассе был мир, чтобы люди вернулись к обычной жизни. Сегодня созвонился со своим коллегой - председателем духовного управления мусульман Донецка. Он сказал мне: «Мы рады! Слава Всевышнему, наступила стабильность. Восемь лет мы жили в опасности и тревоге. Сегодня мы вздохнули с облегчением!", - рассказал Гаяз Закиров.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.