Коронавирус в Нижегородской области унес жизни еще 8 человек за прошедшие сутки

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919 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 15 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 925 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 395 021 человек.
Согласно информации, 354 042 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 076 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 270 человек, в том числе за последние сутки скончались 8 жителей региона. Еще 117 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.56. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 23%.
Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 347 (+2)
2. г.о.г. Арзамас – 6 350 (+91)
3. Арзамасский – 3 773
4. Балахнинский – 11 246 (+94)
5. Богородский – 7 316
6. Большеболдинский – 1 583 (+2)
7. Большемурашкинский – 1 486
8. г.о.г. Бор – 16 506 (+55)
9. Бутурлинский – 1 883
10. Вадский – 1 555 (+1)
11. Варнавинский район – 1 001 (+1)
12. Вачский – 3 566
13. Ветлужский – 2 939 (+3)
14. Вознесенский – 1 548
15. Володарский – 5 552 (+1)
16. Воротынский – 1 924 (+6)
17. Воскресенский – 1 986 (+1)
18. Выксунский – 8 426 (+5)
19. Гагинский – 1 590
20. Городецкий – 12 631 (+5)
21. Дальнеконстантиновский – 2 411 (+1)
22. Дзержинск – 32 098 (+44)
23. Дивеевский – 2 381 (+5)
24. Княгининский – 1 280
25. Ковернинский – 2 316
26. Краснобаковский – 2 300 (+2)
27. Краснооктябрьский – 1 503 (+1)
28. Кстовский – 9 552 (+13)
29. Кулебакский – 7 668 (+7)
30. Лукояновский – 2 816
31. Лысковский – 5 256 (+9)
32. Навашинский – 5 537 (+6)
33. Павловский – 12 764 (+1)
34. Первомайский – 1 037
35. Перевозский – 1 449 (+3)
36. Пильнинский – 2 992 (+3)
37. Починковский – 3 208 (+1)
38. Семеновский – 3 796 (+1)
39. Сергачский – 3 438
40. Сеченовский – 2 203
41. Сокольский – 1 748 (+1)
42. Сосновский – 4 164
43. Спасский – 914
44. Тонкинский – 1 553 (+1)
45. Тоншаевский – 2 636 (+2)
46. Уренский – 4 786 (+2)
47. Чкаловский – 2 669
48. Шарангский – 1 982 (+1)
49. Шатковский – 5 261 (+3)
50. Шахунский – 6 690 (+12)
51. Нижний Новгород – 164 539 (+533)
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