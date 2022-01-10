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Общество

Коронавирус в Нижегородской области унес жизни еще 8 человек за прошедшие сутки

16 марта 2022 11:56  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

919 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 15 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 925 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 395 021 человек.

Согласно информации, 354 042 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 076 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 270 человек, в том числе за последние сутки скончались 8 жителей региона. Еще 117 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.56. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 23%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.     Ардатовский – 2 347 (+2)

2.     г.о.г. Арзамас – 6 350 (+91)

3.     Арзамасский – 3 773    

4.     Балахнинский – 11 246 (+94)    

5.     Богородский – 7 316

6.     Большеболдинский – 1 583 (+2)

7.     Большемурашкинский – 1 486     

8.     г.о.г. Бор – 16 506 (+55)

9.     Бутурлинский – 1 883    

10.    Вадский – 1 555 (+1)

11.    Варнавинский район – 1 001 (+1)  

12.    Вачский – 3 566  

13.    Ветлужский – 2 939 (+3)   

14.    Вознесенский – 1 548    

15.    Володарский – 5 552 (+1)       

16.    Воротынский – 1 924 (+6)    

17.    Воскресенский – 1 986 (+1)            

18.    Выксунский – 8 426 (+5)    

19.    Гагинский – 1 590           

20.    Городецкий – 12 631 (+5)

21.    Дальнеконстантиновский – 2 411 (+1)     

22.    Дзержинск – 32 098 (+44)

23.    Дивеевский – 2 381 (+5)     

24.    Княгининский – 1 280                    

25.    Ковернинский – 2 316                   

26.    Краснобаковский – 2 300 (+2)   

27.    Краснооктябрьский – 1 503 (+1)          

28.    Кстовский – 9 552 (+13)

29.    Кулебакский – 7 668 (+7)            

30.    Лукояновский – 2 816        

31.    Лысковский – 5 256 (+9)      

32.    Навашинский – 5 537 (+6)  

33.    Павловский – 12 764 (+1)

34.    Первомайский – 1 037           

35.    Перевозский – 1 449 (+3)       

36.    Пильнинский – 2 992 (+3)                  

37.    Починковский – 3 208 (+1)            

38.    Семеновский – 3 796 (+1)   

39.    Сергачский – 3 438        

40.    Сеченовский – 2 203             

41.    Сокольский – 1 748 (+1)    

42.    Сосновский – 4 164     

43.    Спасский – 914   

44.    Тонкинский – 1 553 (+1)     

45.    Тоншаевский – 2 636 (+2)  

46.    Уренский – 4 786 (+2)      

47.    Чкаловский – 2 669            

48.    Шарангский – 1 982 (+1)           

49.    Шатковский – 5 261 (+3)     

50.    Шахунский – 6 690 (+12)     

51.    Нижний Новгород – 164 539 (+533)

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Теги:
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