Коронавирус в Нижегородской области унес жизни еще 8 человек за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

919 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 15 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 925 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 395 021 человек.

Согласно информации, 354 042 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 076 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 270 человек, в том числе за последние сутки скончались 8 жителей региона. Еще 117 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.56. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 23%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 2 347 (+2)

2. г.о.г. Арзамас – 6 350 (+91)

3. Арзамасский – 3 773

4. Балахнинский – 11 246 (+94)

5. Богородский – 7 316

6. Большеболдинский – 1 583 (+2)

7. Большемурашкинский – 1 486

8. г.о.г. Бор – 16 506 (+55)

9. Бутурлинский – 1 883

10. Вадский – 1 555 (+1)

11. Варнавинский район – 1 001 (+1)

12. Вачский – 3 566

13. Ветлужский – 2 939 (+3)

14. Вознесенский – 1 548

15. Володарский – 5 552 (+1)

16. Воротынский – 1 924 (+6)

17. Воскресенский – 1 986 (+1)

18. Выксунский – 8 426 (+5)

19. Гагинский – 1 590

20. Городецкий – 12 631 (+5)

21. Дальнеконстантиновский – 2 411 (+1)

22. Дзержинск – 32 098 (+44)

23. Дивеевский – 2 381 (+5)

24. Княгининский – 1 280

25. Ковернинский – 2 316

26. Краснобаковский – 2 300 (+2)

27. Краснооктябрьский – 1 503 (+1)

28. Кстовский – 9 552 (+13)

29. Кулебакский – 7 668 (+7)

30. Лукояновский – 2 816

31. Лысковский – 5 256 (+9)

32. Навашинский – 5 537 (+6)

33. Павловский – 12 764 (+1)

34. Первомайский – 1 037

35. Перевозский – 1 449 (+3)

36. Пильнинский – 2 992 (+3)

37. Починковский – 3 208 (+1)

38. Семеновский – 3 796 (+1)

39. Сергачский – 3 438

40. Сеченовский – 2 203

41. Сокольский – 1 748 (+1)

42. Сосновский – 4 164

43. Спасский – 914

44. Тонкинский – 1 553 (+1)

45. Тоншаевский – 2 636 (+2)

46. Уренский – 4 786 (+2)

47. Чкаловский – 2 669

48. Шарангский – 1 982 (+1)

49. Шатковский – 5 261 (+3)

50. Шахунский – 6 690 (+12)

51. Нижний Новгород – 164 539 (+533)