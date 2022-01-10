Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2022 13:12  [39] Выставка "Активный отдых. Рыбалка. Охота" открылась на стадионе "Нижний Новгород"
18 марта 2022 12:38  [97] Движение на участке площади Сенной будет временно приостановлено
18 марта 2022 12:30  [79] "Единая Россия" проработает с правительством меры по обеспечению продовольственной безопасности
18 марта 2022 12:10  [95] Еще 915 нижегородцев заболели COVID-19 за минувшие сутки
18 марта 2022 11:43  [113] Около 18 млн рублей получат нижегородские библиотеки на приобретение книг в 2022 году
18 марта 2022 11:16  [137] Более 180 млн поездок в общественном транспорте совершили нижегородцы в 2021 году
18 марта 2022 10:49  [161] Около 400 тысяч льготных транспортных карт выпущено для жителей Нижнего Новгорода
18 марта 2022 10:33  [139] Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта
18 марта 2022 10:18  [153] Жанна Никонова: "18 марта в НГЛУ стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку"
18 марта 2022 09:52  [165] "ЭнергосбыТ Плюс" отключил теплоснабжение нежилых объектов должника
Общество

Еще 915 нижегородцев заболели COVID-19 за минувшие сутки

18 марта 2022 12:10  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

915 случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 17 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне был зарегистрирован 901 случай заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 396 837 человека.

Согласно информации, 360 791 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 156 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 284 человек, в том числе за последние сутки скончались 7 жителей региона. Еще 196 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.     Ардатовский – 2 348

2.     г.о.г. Арзамас – 6 442 (+23)

3.     Арзамасский – 3 782 (+7)   

4.     Балахнинский – 11 298 (+31)    

5.     Богородский – 7 333 (+15)

6.     Большеболдинский – 1 584 (+1)  

7.     Большемурашкинский – 1 488      

8.     г.о.г. Бор – 16 602 (+38)

9.     Бутурлинский – 1 894 (+10)    

10.  Вадский – 1 555  

11.  Варнавинский район – 1 005   

12.  Вачский – 3 567

13.  Ветлужский – 2 956 (+7)   

14.  Вознесенский – 1 555 (+1)    

15.  Володарский – 5 556 (+1)       

16.  Воротынский – 1 929 (+5)     

17.  Воскресенский – 1 987 (+1)             

18.  Выксунский – 8 451 (+16)    

19.  Гагинский – 1 626 (+36)           

20.  Городецкий – 12 673 (+32)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 432 (+12)     

22.  Дзержинск – 32 130 (+16)

23.  Дивеевский – 2 391 (+8)     

24.  Княгининский – 1 282                     

25.  Ковернинский – 2 318 (+2)                   

26.  Краснобаковский – 2 318 (+18)    

27.  Краснооктябрьский – 1 507           

28.  Кстовский – 9 580 (+15)

29.  Кулебакский – 7 675 (+4)            

30.  Лукояновский – 2 828 (+10)        

31.  Лысковский – 5 269 (+8)      

32.  Навашинский – 5 543 (+6)  

33.  Павловский – 12 798 (+24)

34.  Первомайский – 1 067 (+30)          

35.  Перевозский – 1 449        

36.  Пильнинский – 3 006 (+12)                  

37.  Починковский – 3 243 (+33)            

38.  Семеновский – 3 819 (+17)   

39.  Сергачский – 3 456 (+18)        

40.  Сеченовский – 2 207              

41.  Сокольский – 1 767 (+15)    

42.  Сосновский – 4 170 (+3)     

43.  Спасский – 917 (+1)  

44.  Тонкинский – 1 576 (+18)     

45.  Тоншаевский – 2 715 (+27)  

46.  Уренский – 4 823 (+17)      

47.  Чкаловский – 2 677 (+5)           

48.  Шарангский – 1 991 (+6)           

49.  Шатковский – 5 283 (+17)     

50.  Шахунский – 6 719 (+8)     

51.  Нижний Новгород – 165 384 (+341)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph