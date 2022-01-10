Еще 915 нижегородцев заболели COVID-19 за минувшие сутки

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915 случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 17 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне был зарегистрирован 901 случай заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 396 837 человека.
Согласно информации, 360 791 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 156 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 284 человек, в том числе за последние сутки скончались 7 жителей региона. Еще 196 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.
Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 348
2. г.о.г. Арзамас – 6 442 (+23)
3. Арзамасский – 3 782 (+7)
4. Балахнинский – 11 298 (+31)
5. Богородский – 7 333 (+15)
6. Большеболдинский – 1 584 (+1)
7. Большемурашкинский – 1 488
8. г.о.г. Бор – 16 602 (+38)
9. Бутурлинский – 1 894 (+10)
10. Вадский – 1 555
11. Варнавинский район – 1 005
12. Вачский – 3 567
13. Ветлужский – 2 956 (+7)
14. Вознесенский – 1 555 (+1)
15. Володарский – 5 556 (+1)
16. Воротынский – 1 929 (+5)
17. Воскресенский – 1 987 (+1)
18. Выксунский – 8 451 (+16)
19. Гагинский – 1 626 (+36)
20. Городецкий – 12 673 (+32)
21. Дальнеконстантиновский – 2 432 (+12)
22. Дзержинск – 32 130 (+16)
23. Дивеевский – 2 391 (+8)
24. Княгининский – 1 282
25. Ковернинский – 2 318 (+2)
26. Краснобаковский – 2 318 (+18)
27. Краснооктябрьский – 1 507
28. Кстовский – 9 580 (+15)
29. Кулебакский – 7 675 (+4)
30. Лукояновский – 2 828 (+10)
31. Лысковский – 5 269 (+8)
32. Навашинский – 5 543 (+6)
33. Павловский – 12 798 (+24)
34. Первомайский – 1 067 (+30)
35. Перевозский – 1 449
36. Пильнинский – 3 006 (+12)
37. Починковский – 3 243 (+33)
38. Семеновский – 3 819 (+17)
39. Сергачский – 3 456 (+18)
40. Сеченовский – 2 207
41. Сокольский – 1 767 (+15)
42. Сосновский – 4 170 (+3)
43. Спасский – 917 (+1)
44. Тонкинский – 1 576 (+18)
45. Тоншаевский – 2 715 (+27)
46. Уренский – 4 823 (+17)
47. Чкаловский – 2 677 (+5)
48. Шарангский – 1 991 (+6)
49. Шатковский – 5 283 (+17)
50. Шахунский – 6 719 (+8)
51. Нижний Новгород – 165 384 (+341)
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