Еще 915 нижегородцев заболели COVID-19 за минувшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

915 случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 17 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне был зарегистрирован 901 случай заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 396 837 человека.

Согласно информации, 360 791 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 156 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 284 человек, в том числе за последние сутки скончались 7 жителей региона. Еще 196 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 2 348

2. г.о.г. Арзамас – 6 442 (+23)

3. Арзамасский – 3 782 (+7)

4. Балахнинский – 11 298 (+31)

5. Богородский – 7 333 (+15)

6. Большеболдинский – 1 584 (+1)

7. Большемурашкинский – 1 488

8. г.о.г. Бор – 16 602 (+38)

9. Бутурлинский – 1 894 (+10)

10. Вадский – 1 555

11. Варнавинский район – 1 005

12. Вачский – 3 567

13. Ветлужский – 2 956 (+7)

14. Вознесенский – 1 555 (+1)

15. Володарский – 5 556 (+1)

16. Воротынский – 1 929 (+5)

17. Воскресенский – 1 987 (+1)

18. Выксунский – 8 451 (+16)

19. Гагинский – 1 626 (+36)

20. Городецкий – 12 673 (+32)

21. Дальнеконстантиновский – 2 432 (+12)

22. Дзержинск – 32 130 (+16)

23. Дивеевский – 2 391 (+8)

24. Княгининский – 1 282

25. Ковернинский – 2 318 (+2)

26. Краснобаковский – 2 318 (+18)

27. Краснооктябрьский – 1 507

28. Кстовский – 9 580 (+15)

29. Кулебакский – 7 675 (+4)

30. Лукояновский – 2 828 (+10)

31. Лысковский – 5 269 (+8)

32. Навашинский – 5 543 (+6)

33. Павловский – 12 798 (+24)

34. Первомайский – 1 067 (+30)

35. Перевозский – 1 449

36. Пильнинский – 3 006 (+12)

37. Починковский – 3 243 (+33)

38. Семеновский – 3 819 (+17)

39. Сергачский – 3 456 (+18)

40. Сеченовский – 2 207

41. Сокольский – 1 767 (+15)

42. Сосновский – 4 170 (+3)

43. Спасский – 917 (+1)

44. Тонкинский – 1 576 (+18)

45. Тоншаевский – 2 715 (+27)

46. Уренский – 4 823 (+17)

47. Чкаловский – 2 677 (+5)

48. Шарангский – 1 991 (+6)

49. Шатковский – 5 283 (+17)

50. Шахунский – 6 719 (+8)

51. Нижний Новгород – 165 384 (+341)