Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 21 марта COVID-19

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893 случая заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 20 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 897 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 399 531 человек.
Согласно информации, 368 217 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 233 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 303 человек, в том числе за последние сутки скончались 5 жителей региона. Еще 84 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.
Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 355 (+4)
2. г.о.г. Арзамас – 6 670 (+23)
3. Арзамасский – 3 792 (+2)
4. Балахнинский – 11 311 (+8)
5. Богородский – 7 339 (+2)
6. Большеболдинский – 1 593 (+4)
7. Большемурашкинский – 1 500 (+8)
8. г.о.г. Бор – 16 651 (+10)
9. Бутурлинский – 1 902 (+5)
10. Вадский – 1 558 (+2)
11. Варнавинский район – 1 008 (+1)
12. Вачский – 3 578 (+9)
13. Ветлужский – 2 975 (+6)
14. Вознесенский – 1 557 (+1)
15. Володарский – 5 566 (+7)
16. Воротынский – 1 935 (+5)
17. Воскресенский – 2 002 (+11)
18. Выксунский – 8 458 (+2)
19. Гагинский – 1 636 (+8)
20. Городецкий – 12 690 (+11)
21. Дальнеконстантиновский – 2 440 (+7)
22. Дзержинск – 32 311 (+20)
23. Дивеевский – 2 401 (+8)
24. Княгининский – 1 283 (+1)
25. Ковернинский – 2 321 (+3)
26. Краснобаковский – 2 323 (+2)
27. Краснооктябрьский – 1 511
28. Кстовский – 9 615 (+25)
29. Кулебакский – 7 683 (+6)
30. Лукояновский – 2 837
31. Лысковский – 5 273 (+2)
32. Навашинский – 5 555 (+5)
33. Павловский – 12 816 (+5)
34. Первомайский – 1 161 (+2)
35. Перевозский – 1 463 (+7)
36. Пильнинский – 3 015 (+7)
37. Починковский – 3 283
38. Семеновский – 3 829 (+6)
39. Сергачский – 3 457
40. Сеченовский – 2 212 (+5)
41. Сокольский – 1 776 (+9)
42. Сосновский – 4 177 (+3)
43. Спасский – 920
44. Тонкинский – 1 591 (+6)
45. Тоншаевский – 2 718
46. Уренский – 4 928 (+4)
47. Чкаловский – 2 686 (+5)
48. Шарангский – 1 996 (+1)
49. Шатковский – 5 297 (+5)
50. Шахунский – 6 726 (+5)
51. Нижний Новгород – 166 985 (+615)
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