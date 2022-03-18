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Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 21 марта COVID-19

21 марта 2022 11:58  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

893 случая заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 20 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 897 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 399 531 человек.

Согласно информации, 368 217 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 233 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 303 человек, в том числе за последние сутки скончались 5 жителей региона. Еще 84 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 2 355 (+4)

2.    г.о.г. Арзамас – 6 670 (+23)

3.    Арзамасский – 3 792 (+2)   

4.    Балахнинский – 11 311 (+8)    

5.    Богородский – 7 339 (+2)

6.    Большеболдинский – 1 593 (+4)  

7.    Большемурашкинский – 1 500 (+8)      

8.    г.о.г. Бор – 16 651 (+10)

9.    Бутурлинский – 1 902 (+5)    

10.  Вадский – 1 558 (+2)  

11.  Варнавинский район – 1 008 (+1)   

12.  Вачский – 3 578 (+9)

13.  Ветлужский – 2 975 (+6)   

14.  Вознесенский – 1 557 (+1)    

15.  Володарский – 5 566 (+7)       

16.  Воротынский – 1 935 (+5)     

17.  Воскресенский – 2 002 (+11)             

18.  Выксунский – 8 458 (+2)    

19.  Гагинский – 1 636 (+8)           

20.  Городецкий – 12 690 (+11)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 440 (+7)     

22.  Дзержинск – 32 311 (+20)

23.  Дивеевский – 2 401 (+8)     

24.  Княгининский – 1 283 (+1)                     

25.  Ковернинский – 2 321 (+3)                   

26.  Краснобаковский – 2 323 (+2)    

27.  Краснооктябрьский – 1 511           

28.  Кстовский – 9 615 (+25)

29.  Кулебакский – 7 683 (+6)            

30.  Лукояновский – 2 837         

31.  Лысковский – 5 273 (+2)      

32.  Навашинский – 5 555 (+5)  

33.  Павловский – 12 816 (+5)

34.  Первомайский – 1 161 (+2)          

35.  Перевозский – 1 463 (+7)        

36.  Пильнинский – 3 015 (+7)                  

37.  Починковский – 3 283             

38.  Семеновский – 3 829 (+6)   

39.  Сергачский – 3 457        

40.  Сеченовский – 2 212 (+5)              

41.  Сокольский – 1 776 (+9)    

42.  Сосновский – 4 177 (+3)     

43.  Спасский – 920  

44.  Тонкинский – 1 591 (+6)     

45.  Тоншаевский – 2 718  

46.  Уренский – 4 928 (+4)      

47.  Чкаловский – 2 686 (+5)           

48.  Шарангский – 1 996 (+1)           

49.  Шатковский – 5 297 (+5)     

50.  Шахунский – 6 726 (+5)     

51.  Нижний Новгород – 166 985 (+615)

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Теги:
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