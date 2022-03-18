Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 21 марта COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

893 случая заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 20 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 897 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 399 531 человек.

Согласно информации, 368 217 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 233 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 303 человек, в том числе за последние сутки скончались 5 жителей региона. Еще 84 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 2 355 (+4)

2. г.о.г. Арзамас – 6 670 (+23)

3. Арзамасский – 3 792 (+2)

4. Балахнинский – 11 311 (+8)

5. Богородский – 7 339 (+2)

6. Большеболдинский – 1 593 (+4)

7. Большемурашкинский – 1 500 (+8)

8. г.о.г. Бор – 16 651 (+10)

9. Бутурлинский – 1 902 (+5)

10. Вадский – 1 558 (+2)

11. Варнавинский район – 1 008 (+1)

12. Вачский – 3 578 (+9)

13. Ветлужский – 2 975 (+6)

14. Вознесенский – 1 557 (+1)

15. Володарский – 5 566 (+7)

16. Воротынский – 1 935 (+5)

17. Воскресенский – 2 002 (+11)

18. Выксунский – 8 458 (+2)

19. Гагинский – 1 636 (+8)

20. Городецкий – 12 690 (+11)

21. Дальнеконстантиновский – 2 440 (+7)

22. Дзержинск – 32 311 (+20)

23. Дивеевский – 2 401 (+8)

24. Княгининский – 1 283 (+1)

25. Ковернинский – 2 321 (+3)

26. Краснобаковский – 2 323 (+2)

27. Краснооктябрьский – 1 511

28. Кстовский – 9 615 (+25)

29. Кулебакский – 7 683 (+6)

30. Лукояновский – 2 837

31. Лысковский – 5 273 (+2)

32. Навашинский – 5 555 (+5)

33. Павловский – 12 816 (+5)

34. Первомайский – 1 161 (+2)

35. Перевозский – 1 463 (+7)

36. Пильнинский – 3 015 (+7)

37. Починковский – 3 283

38. Семеновский – 3 829 (+6)

39. Сергачский – 3 457

40. Сеченовский – 2 212 (+5)

41. Сокольский – 1 776 (+9)

42. Сосновский – 4 177 (+3)

43. Спасский – 920

44. Тонкинский – 1 591 (+6)

45. Тоншаевский – 2 718

46. Уренский – 4 928 (+4)

47. Чкаловский – 2 686 (+5)

48. Шарангский – 1 996 (+1)

49. Шатковский – 5 297 (+5)

50. Шахунский – 6 726 (+5)

51. Нижний Новгород – 166 985 (+615)