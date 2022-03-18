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Анонсы событий для СМИ на 23 марта 2022 года
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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 23 марта

23 марта 2022 11:35  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

841 случай заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 22 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 836 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 401 208 человек.

Согласно информации, 372 674 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 991 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 315 человек, в том числе за последние сутки скончались 5 жителей региона. Еще 160 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.     Ардатовский – 2 359 (+1)

2.     г.о.г. Арзамас – 6 715 (+38)

3.     Арзамасский – 3 795 (+1)   

4.     Балахнинский – 11 363 (+40)    

5.     Богородский – 7 343 (+2)

6.     Большеболдинский – 1 599   

7.     Большемурашкинский – 1 501 (+1)       

8.     г.о.г. Бор – 16 690 (+28)

9.     Бутурлинский – 1 910     

10.  Вадский – 1 559

11.  Варнавинский район – 1 009 (+1)    

12.  Вачский – 3 585 (+1)

13.  Ветлужский – 2 985    

14.  Вознесенский – 1 559     

15.  Володарский – 5 570 (+3)       

16.  Воротынский – 1 943 (+1)     

17.  Воскресенский – 2 002              

18.  Выксунский – 8 469 (+4)    

19.  Гагинский – 1 641            

20.  Городецкий – 12 725 (+21)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 441     

22.  Дзержинск – 32 327  

23.  Дивеевский – 2 401     

24.  Княгининский – 1 288 (+2)                     

25.  Ковернинский – 2 322                    

26.  Краснобаковский – 2 330 (+2)    

27.  Краснооктябрьский – 1 511           

28.  Кстовский – 9 637 (+9)

29.  Кулебакский – 7 684             

30.  Лукояновский – 2 848 (+3)         

31.  Лысковский – 5 289 (+15)      

32.  Навашинский – 5 557   

33.  Павловский – 12 831 (+5)

34.  Первомайский – 1 161           

35.  Перевозский – 1 465 (+1)        

36.  Пильнинский – 3 016 (+1)                   

37.  Починковский – 3 306 (+1)             

38.  Семеновский – 3 838 (+2)   

39.  Сергачский – 3 462        

40.  Сеченовский – 2 212              

41.  Сокольский – 1 776     

42.  Сосновский – 4 182 (+2)     

43.  Спасский – 923   

44.  Тонкинский – 1 599      

45.  Тоншаевский – 2 732   

46.  Уренский – 4 935 (+5)      

47.  Чкаловский – 2 690 (+1)           

48.  Шарангский – 1 997           

49.  Шатковский – 5 303     

50.  Шахунский – 6 732 (+1)     

51.  Нижний Новгород – 168 225 (+649)

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Теги:
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