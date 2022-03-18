Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 23 марта

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841 случай заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 22 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 836 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 401 208 человек.
Согласно информации, 372 674 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 991 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 315 человек, в том числе за последние сутки скончались 5 жителей региона. Еще 160 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.
Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 359 (+1)
2. г.о.г. Арзамас – 6 715 (+38)
3. Арзамасский – 3 795 (+1)
4. Балахнинский – 11 363 (+40)
5. Богородский – 7 343 (+2)
6. Большеболдинский – 1 599
7. Большемурашкинский – 1 501 (+1)
8. г.о.г. Бор – 16 690 (+28)
9. Бутурлинский – 1 910
10. Вадский – 1 559
11. Варнавинский район – 1 009 (+1)
12. Вачский – 3 585 (+1)
13. Ветлужский – 2 985
14. Вознесенский – 1 559
15. Володарский – 5 570 (+3)
16. Воротынский – 1 943 (+1)
17. Воскресенский – 2 002
18. Выксунский – 8 469 (+4)
19. Гагинский – 1 641
20. Городецкий – 12 725 (+21)
21. Дальнеконстантиновский – 2 441
22. Дзержинск – 32 327
23. Дивеевский – 2 401
24. Княгининский – 1 288 (+2)
25. Ковернинский – 2 322
26. Краснобаковский – 2 330 (+2)
27. Краснооктябрьский – 1 511
28. Кстовский – 9 637 (+9)
29. Кулебакский – 7 684
30. Лукояновский – 2 848 (+3)
31. Лысковский – 5 289 (+15)
32. Навашинский – 5 557
33. Павловский – 12 831 (+5)
34. Первомайский – 1 161
35. Перевозский – 1 465 (+1)
36. Пильнинский – 3 016 (+1)
37. Починковский – 3 306 (+1)
38. Семеновский – 3 838 (+2)
39. Сергачский – 3 462
40. Сеченовский – 2 212
41. Сокольский – 1 776
42. Сосновский – 4 182 (+2)
43. Спасский – 923
44. Тонкинский – 1 599
45. Тоншаевский – 2 732
46. Уренский – 4 935 (+5)
47. Чкаловский – 2 690 (+1)
48. Шарангский – 1 997
49. Шатковский – 5 303
50. Шахунский – 6 732 (+1)
51. Нижний Новгород – 168 225 (+649)
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