Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 23 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

841 случай заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 22 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 836 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 401 208 человек.

Согласно информации, 372 674 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 991 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 315 человек, в том числе за последние сутки скончались 5 жителей региона. Еще 160 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 2 359 (+1)

2. г.о.г. Арзамас – 6 715 (+38)

3. Арзамасский – 3 795 (+1)

4. Балахнинский – 11 363 (+40)

5. Богородский – 7 343 (+2)

6. Большеболдинский – 1 599

7. Большемурашкинский – 1 501 (+1)

8. г.о.г. Бор – 16 690 (+28)

9. Бутурлинский – 1 910

10. Вадский – 1 559

11. Варнавинский район – 1 009 (+1)

12. Вачский – 3 585 (+1)

13. Ветлужский – 2 985

14. Вознесенский – 1 559

15. Володарский – 5 570 (+3)

16. Воротынский – 1 943 (+1)

17. Воскресенский – 2 002

18. Выксунский – 8 469 (+4)

19. Гагинский – 1 641

20. Городецкий – 12 725 (+21)

21. Дальнеконстантиновский – 2 441

22. Дзержинск – 32 327

23. Дивеевский – 2 401

24. Княгининский – 1 288 (+2)

25. Ковернинский – 2 322

26. Краснобаковский – 2 330 (+2)

27. Краснооктябрьский – 1 511

28. Кстовский – 9 637 (+9)

29. Кулебакский – 7 684

30. Лукояновский – 2 848 (+3)

31. Лысковский – 5 289 (+15)

32. Навашинский – 5 557

33. Павловский – 12 831 (+5)

34. Первомайский – 1 161

35. Перевозский – 1 465 (+1)

36. Пильнинский – 3 016 (+1)

37. Починковский – 3 306 (+1)

38. Семеновский – 3 838 (+2)

39. Сергачский – 3 462

40. Сеченовский – 2 212

41. Сокольский – 1 776

42. Сосновский – 4 182 (+2)

43. Спасский – 923

44. Тонкинский – 1 599

45. Тоншаевский – 2 732

46. Уренский – 4 935 (+5)

47. Чкаловский – 2 690 (+1)

48. Шарангский – 1 997

49. Шатковский – 5 303

50. Шахунский – 6 732 (+1)

51. Нижний Новгород – 168 225 (+649)