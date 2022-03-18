Еще 828 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

828 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 23 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрирован 841 случай заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 402 036 человек.

Согласно информации, 374 651 нижегородец уже справился с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 977 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 319 человек, в том числе за последние сутки скончались 4 жителя региона. Еще 113 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 2 361 (+2)

2. г.о.г. Арзамас – 6 727 (+12)

3. Арзамасский – 3 797 (+2)

4. Балахнинский – 11 391 (+28)

5. Богородский – 7 344 (+1)

6. Большеболдинский – 1 603 (+4)

7. Большемурашкинский – 1 502 (+1)

8. г.о.г. Бор – 16 703 (+13)

9. Бутурлинский – 1 910

10. Вадский – 1 559

11. Варнавинский район – 1 009

12. Вачский – 3 585

13. Ветлужский – 2 985

14. Вознесенский – 1 559

15. Володарский – 5 573 (+3)

16. Воротынский – 1 944 (+1)

17. Воскресенский – 2 010 (+8)

18. Выксунский – 8 481 (+12)

19. Гагинский – 1 642 (+1)

20. Городецкий – 12 726 (+1)

21. Дальнеконстантиновский – 2 441

22. Дзержинск – 32 335 (+8)

23. Дивеевский – 2 401

24. Княгининский – 1 289 (+1)

25. Ковернинский – 2 322

26. Краснобаковский – 2 331 (+1)

27. Краснооктябрьский – 1 512 (+1)

28. Кстовский – 9 646 (+9)

29. Кулебакский – 7 685 (+1)

30. Лукояновский – 2 852 (+4)

31. Лысковский – 5 291 (+2)

32. Навашинский – 5 557

33. Павловский – 12 834 (+3)

34. Первомайский – 1 161

35. Перевозский – 1 466 (+1)

36. Пильнинский – 3 017 (+1)

37. Починковский – 3 306

38. Семеновский – 3 840 (+2)

39. Сергачский – 3 462

40. Сеченовский – 2 214 (+2)

41. Сокольский – 1 786 (+10)

42. Сосновский – 4 184 (+2)

43. Спасский – 924 (+1)

44. Тонкинский – 1 600 (+1)

45. Тоншаевский – 2 732

46. Уренский – 4 940 (+5)

47. Чкаловский – 2 690

48. Шарангский – 1 997

49. Шатковский – 5 303

50. Шахунский – 6 735 (+3)

51. Нижний Новгород – 168 906 (+681)