Еще 828 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за прошедшие сутки

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828 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 23 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрирован 841 случай заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 402 036 человек.
Согласно информации, 374 651 нижегородец уже справился с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 977 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 319 человек, в том числе за последние сутки скончались 4 жителя региона. Еще 113 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.
Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 361 (+2)
2. г.о.г. Арзамас – 6 727 (+12)
3. Арзамасский – 3 797 (+2)
4. Балахнинский – 11 391 (+28)
5. Богородский – 7 344 (+1)
6. Большеболдинский – 1 603 (+4)
7. Большемурашкинский – 1 502 (+1)
8. г.о.г. Бор – 16 703 (+13)
9. Бутурлинский – 1 910
10. Вадский – 1 559
11. Варнавинский район – 1 009
12. Вачский – 3 585
13. Ветлужский – 2 985
14. Вознесенский – 1 559
15. Володарский – 5 573 (+3)
16. Воротынский – 1 944 (+1)
17. Воскресенский – 2 010 (+8)
18. Выксунский – 8 481 (+12)
19. Гагинский – 1 642 (+1)
20. Городецкий – 12 726 (+1)
21. Дальнеконстантиновский – 2 441
22. Дзержинск – 32 335 (+8)
23. Дивеевский – 2 401
24. Княгининский – 1 289 (+1)
25. Ковернинский – 2 322
26. Краснобаковский – 2 331 (+1)
27. Краснооктябрьский – 1 512 (+1)
28. Кстовский – 9 646 (+9)
29. Кулебакский – 7 685 (+1)
30. Лукояновский – 2 852 (+4)
31. Лысковский – 5 291 (+2)
32. Навашинский – 5 557
33. Павловский – 12 834 (+3)
34. Первомайский – 1 161
35. Перевозский – 1 466 (+1)
36. Пильнинский – 3 017 (+1)
37. Починковский – 3 306
38. Семеновский – 3 840 (+2)
39. Сергачский – 3 462
40. Сеченовский – 2 214 (+2)
41. Сокольский – 1 786 (+10)
42. Сосновский – 4 184 (+2)
43. Спасский – 924 (+1)
44. Тонкинский – 1 600 (+1)
45. Тоншаевский – 2 732
46. Уренский – 4 940 (+5)
47. Чкаловский – 2 690
48. Шарангский – 1 997
49. Шатковский – 5 303
50. Шахунский – 6 735 (+3)
51. Нижний Новгород – 168 906 (+681)
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