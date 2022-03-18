Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2022 12:26  [20] Более 3,5 тысяч писем и рисунков передали нижегородцы для российских военнослужащих, выполняющих свой долг на Донбассе
24 марта 2022 12:15  [37] Вскрытие Оки в Нижнем Новгороде ожидается в начале апреля
24 марта 2022 12:00  [66] Марат Хуснуллин предложил тиражировать нижегородский опыт противодействия ДТП с пьяными водителями на другие регионы
24 марта 2022 11:35  [80] Еще 828 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за прошедшие сутки
24 марта 2022 11:10  [126] Юрий Шалабаев поручил очистить дорогу в Автозаводском районе
24 марта 2022 11:03  [130] Месячник по благоустройству пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая
24 марта 2022 10:54  [117] Студенты НГТУ и ПИМУ представят Нижегородскую область на зональном этапе киберспортивной студенческой лиги
24 марта 2022 10:18  [408] Опубликованы тарифы выходного дня в нижегородском аквапарке "Океанис"
24 марта 2022 09:46  [152] Росавиация продлила запрет на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России до 1 апреля
24 марта 2022 09:31  [137] "ТНС энерго НН" примет участие в самой массовой экологической акции на планете
Общество

Еще 828 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за прошедшие сутки

24 марта 2022 11:35  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

828 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 23 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрирован 841 случай заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 402 036 человек.

Согласно информации, 374 651 нижегородец уже справился с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 977 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 319 человек, в том числе за последние сутки скончались 4 жителя региона. Еще 113 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 2 361 (+2)

2.    г.о.г. Арзамас – 6 727 (+12)

3.    Арзамасский – 3 797 (+2)   

4.    Балахнинский – 11 391 (+28)    

5.    Богородский – 7 344 (+1)

6.    Большеболдинский – 1 603 (+4)   

7.    Большемурашкинский – 1 502 (+1)       

8.    г.о.г. Бор – 16 703 (+13)

9.    Бутурлинский – 1 910     

10.  Вадский – 1 559

11.  Варнавинский район – 1 009     

12.  Вачский – 3 585

13.  Ветлужский – 2 985    

14.  Вознесенский – 1 559     

15.  Володарский – 5 573 (+3)       

16.  Воротынский – 1 944 (+1)     

17.  Воскресенский – 2 010 (+8)              

18.  Выксунский – 8 481 (+12)    

19.  Гагинский – 1 642 (+1)            

20.  Городецкий – 12 726 (+1)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 441     

22.  Дзержинск – 32 335 (+8)  

23.  Дивеевский – 2 401     

24.  Княгининский – 1 289 (+1)                     

25.  Ковернинский – 2 322                    

26.  Краснобаковский – 2 331 (+1)    

27.  Краснооктябрьский – 1 512 (+1)           

28.  Кстовский – 9 646 (+9)

29.  Кулебакский – 7 685 (+1)             

30.  Лукояновский – 2 852 (+4)         

31.  Лысковский – 5 291 (+2)      

32.  Навашинский – 5 557   

33.  Павловский – 12 834 (+3)

34.  Первомайский – 1 161           

35.  Перевозский – 1 466 (+1)        

36.  Пильнинский – 3 017 (+1)                   

37.  Починковский – 3 306              

38.  Семеновский – 3 840 (+2)   

39.  Сергачский – 3 462        

40.  Сеченовский – 2 214 (+2)              

41.  Сокольский – 1 786 (+10)     

42.  Сосновский – 4 184 (+2)     

43.  Спасский – 924 (+1)   

44.  Тонкинский – 1 600 (+1)      

45.  Тоншаевский – 2 732   

46.  Уренский – 4 940 (+5)      

47.  Чкаловский – 2 690            

48.  Шарангский – 1 997           

49.  Шатковский – 5 303     

50.  Шахунский – 6 735 (+3)     

51.  Нижний Новгород – 168 906 (+681)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph