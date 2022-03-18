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Общество

Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 814 человек

25 марта 2022 11:58  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

814 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 24 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 402 850 человек.

Согласно информации, 376 124 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 473 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 11 325 человек, в том числе за последние сутки скончались 6 жителей региона. Еще 123 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.     Ардатовский – 2 372 (+11)

2.     г.о.г. Арзамас – 6 743 (+16)

3.     Арзамасский – 3 798 (+1)   

4.     Балахнинский – 11 418 (+27)    

5.     Богородский – 7 352 (+8)

6.     Большеболдинский – 1 603    

7.     Большемурашкинский – 1 503 (+1)       

8.     г.о.г. Бор – 16 769 (+66)

9.     Бутурлинский – 1 916 (+6)     

10.  Вадский – 1 559

11.  Варнавинский район – 1 012 (+3)     

12.  Вачский – 3 585

13.  Ветлужский – 2 985    

14.  Вознесенский – 1 559     

15.  Володарский – 5 573        

16.  Воротынский – 1 948 (+4)     

17.  Воскресенский – 2 011 (+1)              

18.  Выксунский – 8 487 (+6)    

19.  Гагинский – 1 646 (+4)            

20.  Городецкий – 12 757 (+31)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 446 (+5)     

22.  Дзержинск – 32 344 (+9)  

23.  Дивеевский – 2 401     

24.  Княгининский – 1 289                      

25.  Ковернинский – 2 322                    

26.  Краснобаковский – 2 337 (+6)    

27.  Краснооктябрьский – 1 512            

28.  Кстовский – 9 659 (+13)

29.  Кулебакский – 7 685              

30.  Лукояновский – 2 856 (+4)         

31.  Лысковский – 5 301 (+10)      

32.  Навашинский – 5 558 (+1)   

33.  Павловский – 12 837 (+3)

34.  Первомайский – 1 165 (+4)           

35.  Перевозский – 1 467 (+1)        

36.  Пильнинский – 3 023 (+6)                   

37.  Починковский – 3 315 (+9)              

38.  Семеновский – 3 844 (+4)   

39.  Сергачский – 3 462        

40.  Сеченовский – 2 214               

41.  Сокольский – 1 799 (+13)     

42.  Сосновский – 4 188 (+4)     

43.  Спасский – 928 (+4)   

44.  Тонкинский – 1 605 (+5)      

45.  Тоншаевский – 2 735 (+3)   

46.  Уренский – 4 959 (+19)      

47.  Чкаловский – 2 692 (+2)            

48.  Шарангский – 1 998 (+1)           

49.  Шатковский – 5 305 (+2)     

50.  Шахунский – 6 749 (+14)     

51.  Нижний Новгород – 169 393 (+487)

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Теги:
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