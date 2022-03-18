Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 814 человек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

814 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 24 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 402 850 человек.

Согласно информации, 376 124 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 473 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 11 325 человек, в том числе за последние сутки скончались 6 жителей региона. Еще 123 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 2 372 (+11)

2. г.о.г. Арзамас – 6 743 (+16)

3. Арзамасский – 3 798 (+1)

4. Балахнинский – 11 418 (+27)

5. Богородский – 7 352 (+8)

6. Большеболдинский – 1 603

7. Большемурашкинский – 1 503 (+1)

8. г.о.г. Бор – 16 769 (+66)

9. Бутурлинский – 1 916 (+6)

10. Вадский – 1 559

11. Варнавинский район – 1 012 (+3)

12. Вачский – 3 585

13. Ветлужский – 2 985

14. Вознесенский – 1 559

15. Володарский – 5 573

16. Воротынский – 1 948 (+4)

17. Воскресенский – 2 011 (+1)

18. Выксунский – 8 487 (+6)

19. Гагинский – 1 646 (+4)

20. Городецкий – 12 757 (+31)

21. Дальнеконстантиновский – 2 446 (+5)

22. Дзержинск – 32 344 (+9)

23. Дивеевский – 2 401

24. Княгининский – 1 289

25. Ковернинский – 2 322

26. Краснобаковский – 2 337 (+6)

27. Краснооктябрьский – 1 512

28. Кстовский – 9 659 (+13)

29. Кулебакский – 7 685

30. Лукояновский – 2 856 (+4)

31. Лысковский – 5 301 (+10)

32. Навашинский – 5 558 (+1)

33. Павловский – 12 837 (+3)

34. Первомайский – 1 165 (+4)

35. Перевозский – 1 467 (+1)

36. Пильнинский – 3 023 (+6)

37. Починковский – 3 315 (+9)

38. Семеновский – 3 844 (+4)

39. Сергачский – 3 462

40. Сеченовский – 2 214

41. Сокольский – 1 799 (+13)

42. Сосновский – 4 188 (+4)

43. Спасский – 928 (+4)

44. Тонкинский – 1 605 (+5)

45. Тоншаевский – 2 735 (+3)

46. Уренский – 4 959 (+19)

47. Чкаловский – 2 692 (+2)

48. Шарангский – 1 998 (+1)

49. Шатковский – 5 305 (+2)

50. Шахунский – 6 749 (+14)

51. Нижний Новгород – 169 393 (+487)