Одиннадцать нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

По официальным данным, ещё 11 жителей Нижегородской области пали смертью храбрых в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Войкин, Андрей Исаенко, Евгений Сутягин, Андрей Самохин, Иван Алексеев, Александр Рысев, Алексей Савенков, Николай Ленковский, Михаил Солянинов, Андрей Рахматуллин, Александр Вавилин посмертно будут представлены к государственным наградам.

Ранее правительство Нижегородской области сообщило о гибели шести нижегородцев во время акции по денацификации в Украине.

Напомним, что семьям нижегородцев, погибших в ходе военной спецоперации на территории Украины, будет выплачено по 2 млн рублей.