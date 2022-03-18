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Общество

Одиннадцать нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине

01 апреля 2022 18:11  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

По официальным данным, ещё 11 жителей Нижегородской области пали смертью храбрых в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Войкин, Андрей Исаенко, Евгений Сутягин, Андрей Самохин, Иван Алексеев, Александр Рысев, Алексей Савенков, Николай Ленковский, Михаил Солянинов, Андрей Рахматуллин, Александр Вавилин посмертно будут представлены к государственным наградам.

Ранее правительство Нижегородской области сообщило о гибели шести нижегородцев во время акции по денацификации в Украине.

Напомним, что семьям нижегородцев, погибших в ходе военной спецоперации на территории Украины, будет выплачено по 2 млн рублей.

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Теги:
Армия Военные
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