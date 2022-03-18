Убийца 12-летней девочки в п.Большое Козино приговорён к пожизненному заключению Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По апелляционному представлению прокурора Нижегородской области мужчине, признанному виновным в изначиловании и убийстве 12-летней школьницы в Балахнинском районе, назначено пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, в декабре 2021 года Нижегородский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Заволжья. Его признали виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ, п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Суд установил, что 13 мая 2021 года мужчина приехал на электричке из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую девочку. В лесополосе он напал на ребёнка, изнасиловал, а затем убил, нанеся ножевые ранения. После этого преступник скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали через два дня после обнаружения тела девочки.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года.

Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин впоследствии обжаловал данный приговор. В апелляционном представлении надзорного органа был поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокурора и приговорил убийцу девочки к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Стоит напомнить, что в январе 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Так, закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних.