Благоустройство площадей перед станциями канатной дороги в Нижнем Новгороде и на Бору начнется в апреле Общество

Концепция благоустройства территории перед станцией канатной дороги на Бору Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство площадей перед станциями канатной дороги в Нижнем Новгороде и на Бору начнется в апреле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в Нижнем Новгороде пройдет вторая очередь благоустройства площади, в рамках которой будут проведены работы на части территории вокруг станции канатной дороги и участке улицы Сеченова, соединяющей улицу Большую Печерскую через новый прямой проход с зоной посадки на канатной станции. Также будет благоустроена территория вокруг Соборной мечети.

Напомним, что подрядчиком работ был определен ООО "Энергоконсалт", а работы будут выполнены на основе концепции, разработанной архитектурным бюро MLA+ под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области. Стоимость работ оценивается в 60 млн рублей.

В рамках благоустройства появятся смотровая площадка под станцией, дополнительное озеленение, декоративное и функциональное освещение, а также будет оборудован общественный туалет.

На площади рядом со станцией канатной дороги со стороны Бора работы планировалось завершить до 30 ноября 2021 года. Контракт на их проведение также заключен с ООО "Энергоконсалт", стоимость работ составит 34,9 млн рублей.

В рамках проекта, разработанного Институтом развития городской среды Нижегородской области, будет создана парковка и комфортные места отдыха и ожидания транспорта, обустроена дорожно-тропиночная сеть, организованы функциональные зоны, а также проведено дополнительное озеленение и освещение. На территории установят скамейки, урны и информационные стенды.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера им. Свердлова в Нижегородском районе завершится до 1 сентября.