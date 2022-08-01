Обсуждение новой маршрутной сети с жителями Нижегородского района пройдёт 4 августа Общество

Обсуждение новой маршрутной сети Нижнего Новгорода с жителями Нижегородского района состоится 4 августа. В частности, на вопросы общественности ответит директор "Центра развития транспортных систем" Артёмом Бафанов. Об этом сообщили в райадминистрации.

Согласно информации, мероприятие состоится в 16:00 в конференц-зале НГТУ им. Р.Е.Алексеева по адресу: ул. Минина, №24/1, 3 этаж, ауд.1313.

Во время рабочей встречи разработчики новой маршрутной сети расскажут местным жителям, какие изменения ждут пользователей общественного транспорта и ответят на все интересующие вопросы.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 23 августа в тестовом режиме будет запущена новая система работы общественного транспорта. Апробация маршрутной сети будет вестись до 1 января 2023 года.

В этот период с перевозчиками заключат временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках начнут действовать проездные, а также бесплатные пересадки.

До конца года специалисты проанализируют работу новой маршрутной сети и при необходимости внесут корректировки. Долгосрочные договоры с перевозчиками планируется заключить в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по ее работе.