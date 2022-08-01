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Общество

Пропавшие секции ограды сквера на Звездинке будут восстановлены в сентябре

18 августа 2022 09:46  [150] Общество

Нижегородцы снова обнаружили недостающие секции в ограждении сквера на Звездинке. Они обратились к администрации Нижегородского района с вопросом, когда ситуация будет исправлена.

Как ответили представители райадминистрации, в настоящее время заключен контракт на поставку секций ограждений. Ориентировочный срок восстановления - вторая декада сентября.

Напомним, ещё весной прошлого года на Звездинке уже пропадали более 14 секций новой ограды. Оказалось, что их демонтировали намеренно, поскольку они были повреждены из-за ДТП, а также из-за работы крупной спецтехники во время уборки снега с территории.

Ранее сообщалось, что ограда сквера на ул. Звездинка заржавела спустя два месяца после благоустройства территории сквера. По данному факту была организована прокурорская проверка. В апреле был проведен ремонт ограды по контракту. 

При этом нарушения при благоустройстве сквера также были выявлены ранее со стороны администрации города. По контракту подрядчик должен был завершить работы стоимостью 32,2 млн рублей до 1 сентября, но объект был принят мэрией города не сразу. 

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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