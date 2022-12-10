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Общество

Зарплаты нижегородских водителей автобусов в ноябре выросли на 30%

16 декабря 2022 10:49  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зарплаты нижегородских водителей автобусов в ноябре выросли на 30%. Об этом сообщили в "Нижегородпассажиравтотрансе".

Согласно информации, повышение произошло уже в выплатах за ноябрь, которые были выданы 15 декабря. Ранее индексация зарплаты проводилась летом после повышения стоимости проезда, а до этого выплаты увеличивались только в 2017 году.

Как рассказал директор ГП "Нижегородпассажиравтотранс" Олег Дрига, теперь после вычета всех налогов водители будут получать 65 тысяч рублей при отработке 164 часов в месяц. Если рабочее время сотрудника будет больше, то увеличится и зарплата.

Также "НПАТ" согласовывает договор на добровольное медицинское страхование водителей, чтобы они могли в случае необходимости пройти ряд медицинских обследований.

Отмечается, что сейчас дефицит водителей в Нижнем Новгороде составляет около 40%. Это является основной причиной длительных интервалов в работе общественного транспорта.

Напомним, о дефиците кадров нижегородские перевозчики заявляли в сентябре на заседании штаба по вопросу мониторинга работы новой маршрутной сети Нижегородской агломерации, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября.

Ранее сообщалось, что иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе.

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Теги:
Зарплата Общественный транспорт
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