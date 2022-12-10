Юрий Станкевич: "Эффективный руководитель формирует систему, а система приносит результат" Политика

Юрий Станкевич

Депутат Госдумы РФ, федеральный координатор проекта "Зеленая экономика" партии "Единая Россия" Юрий Станкевич отметил значимые достижения в регионе по итогам 2022 года

"Эффективный руководитель формирует систему, а система приносит результат. Множество суждений и оценок прозвучало по горячим следам отчета о работе, представленного 26 декабря губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Большинство сходится в главном, и в этой части позицию разделяю: структурные сдвиги в социально-экономическом развитии области с 2018 года спровоцированы последовательным повышением качества управления региональной исполнительной власти", - сказал депутат.

Комментируя отчет главы региона Глеба Никитина по итогам 2022 года, депутат заострил внимание на изменениях в экологической повестке.

"Развитие региона не останавливалось ни при каких обстоятельствах, реализовано огромное количество важных проектов и инициатив во всех сферах жизни. Для себя отмечу достойные результаты в сфере внедрения инноваций и экологической эффективности. По многим из них Нижегородская область – лидер в стране, и ее опыт можно тиражировать на другие регионы. В этом году завершилась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов в Нижегородской области – введён в эксплуатацию комплекс переработки нефтяных остатков на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В ближайших планах – строительство экотехнопарка в Дзержинске. И уже в этом году приложено максимальное количество усилий, чтобы проект был реализован. Подписано соглашение о строительстве комплекса обращения с ТКО в Арзамасском районе. Это прорывные проекты для региона. Сегодня от таких проектов напрямую зависит не только снижение негативного влияния на экологию, но и развитие инфраструктуры региона", - подчеркнул Юрий Станкевич.

Также депутат напомнил, что в этом году Нижегородская область вошла в ТОП-10 рейтинга регионов России, наиболее активно развивающих инфраструктуру сбора, сортировки, переработки отходов, вовлечения в оборот вторсырья.

"Глеб Никитин отметил, и я с ним соглашусь, что регион становится центром по внедрению и тиражированию принципов устойчивого развития ESG-трансформации", - сказал Юрий Станкевич.