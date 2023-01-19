Российские строители смогут покупать материалы на бирже вторсырья Бизнес

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В начале сентября 2022 года в России открылась биржа вторсырья - электронная торговая площадка (ЭТП), где можно проводить процедуры покупки-продажи вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации.

Как сообщает телеканал "360", на Бирже будут представлены золошлаковые отходы, которые применяются в строительстве и на цементных производствах.

Согласно информации, на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов зарегистрировался новый крупный партнёр - энергетическая компания "Интер РАО", которая будет размещать на Бирже такие виды отходов, как зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси.

Золошлаковые отходы образуются после сжигания угля на ТЭС и в котельных. Так, зола-уноса образуется при сухом золоудалении, а золошлаковая смесь образуется при совместном мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса и топливных шлаков, которые образуются в котле.

Широкое применение золошлаковые отходы могут получить в дорожном строительстве при создании полотна, укреплённых оснований, для возведения насыпей, а также могу применяться для гидротехнических насыпных сооружений и для укрепления грунтов.

Напомним, РЭО разработал программу "Применение вторичных ресурсов, вторсырья из отходов в сфере строительства и ЖКХ на 2022−2030 годы". Согласно данной программе, в строительстве дорог к 2030 году применение материалов, полученных из строительных и других видов отходов, должно достигнуть 40%.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поставила цель достичь к 2030 году показателей по сортировке отходов 100%, по утилизации и захоронению - 50%. Так, уже в 2024 году в Дзержинске появится экотехнопарк, включающий мусороперерабатывающий завод и предприятия по производству продукции из вторсырья.