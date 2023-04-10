Работы по бетонированию перекрытий ведутся на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте", рассказал о ходе строительства новой ледовой арены в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, сейчас строители возводят металлоконструкции, монтируют профнастил.
Также ведется армирование и бетонирование плит перекрытий, производится устройство изоляции.
Глеб Никитин подчеркнул, что все работы идут в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.
Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Арена будет вмещать 12,5 тысяч болельщиков.
В ноябре было завершено обустройство свайного поля, а в феврале на стройплощадке завершилась заливка фундаментной плиты.
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