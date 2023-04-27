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Общество

МГУ отправил студентов на дистанционное обучение из-за кори

03 мая 2023 17:16  [5] Общество

Студенты второго учебного корпуса МГУ до 17 мая переведены на дистанционное обучение из-за кори. Это уже не первый московский вуз, в котором выявили заболевших: напомним, в начале апреля карантин из-за вспышки кори объявил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина. В середине прошлого месяца случай заболевания подтвердили в Московском политехе.

При этом специалисты уверены, что отдельные вспышки не перерастут в полноценную эпидемию. Так, департамент здравоохранения Москвы заявил, что ситуация с заболеваемостью в городе не критическая: специалисты фиксируют только одиночные очаги заражения, ситуация находится под контролем.

В Нижегородской области эпидситуация по данному заболеванию также пока остаётся спокойной.

Тем не менее корь остаётся очень опасным для взрослых и сильно заразным заболеванием, заявил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу "360". "Чем старше человек, который заболевает корью, тем более опасно для него это заболевание протекает. Как правило, с высокой очень температурой, с интоксикацией, могут быть осложнения в виде пневмонии, осложнения на сердце и воспаление головного мозга — вот самые тяжёлые заболевания", — пояснил эксперт.

После перенесённой кори у пациента возникает так называемый иммунный паралич: иммунная система на полгода становится почти неработоспособна, из-за чего человек болеет всем подряд.

Болибок предположил, что недавние случаи заражения могут быть связаны с недостаточным уровнем вакцинации детей в начале 2000-х - в том числе из-за активизации движения так называемых "антиваксеров".

Люди, которые контактировали с заражённым, могут сдать анализ на антитела к кори, чтобы узнать, есть ли у них иммунитет. Если его нет, нужно экстренно принять меры профилактики - то есть вакцинироваться: если сразу сделать прививку, то иммунитет от кори успеет развиться до того, как закончится инкубационный период, и человек не заболеет благодаря этой прививке. 

Ранее замруководителя нижегородского Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рассказала, что вакцинация от кори проводится по действующему календарному плану: детям до 17 лет, взрослым в возрасте до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках, а также взрослым до 55 лет из групп риска. Но если есть желание вакцинироваться - вы можете спокойно прийти в поликлинику и сделать прививку: получение дополнительной дозы не приведёт к ухудшению самочувствия, зато вы будете иметь гарантированный иммунитет.

Напомним, больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по этому заболеванию. С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усиливается контроль за ношением масок, вводится особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.

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Теги:
Вузы Здоровье Инфляция
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