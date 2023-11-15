Глеб Никитин прокомментировал строительство канатной дороги в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 7 декабря прокомментировал строительство новой канатной дороги в Нижнем Новгороде.

Как рассказал глава региона, он детально ознакомился с обращением жителей Ленинского района, которые выступили против строительства объекта.

"Хотел призвать жителей меньше реагировать на тревожные, непрофессиональные сообщения или страхи. Кто-то развивает позицию относительно того, что сократится территория озеленения. Она увеличится, уже увеличилась... Что опоры будут стоять на коллекторе - они будут стоять в 19 метрах от коллектора. Неужели вы думаете, что такого рода инженерный проект не проходит всестороннюю подготовку", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор не согласился с утверждением, что канатная дорога является шумным видом транспорта.

"Это гораздо менее шумно, чем даже трамвай. Это экологичный, эффективнейший с точки зрения экономики вид общественного транспорта", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что новая канатная дорога значительно облегчит нагрузку на другие виды общественного транспорта.

Напомним, о подписании правительством Нижегородской области и ГК "Урбантех" концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию канатки стало известно 15 февраля. Проект будет реализован за счёт внебюджетных средств по принципу государственно-частного партнёрства. Проектированием будет заниматься инжиниринговая компания "Национальные канатные дороги".

Планируется, что канатная дорога будет построена в 2025 году. Стоимость реализации проекта составляет 4,3 млрд рублей.

В апреле Архитектурный совет Нижегородской области одобрил проект станций будущей канатной дороги. Окончательный проект будет разработан к февралю 2024 года.

В марте канатную дорогу через Оку обсудили на круглом столе Общественной палаты Нижнего Новгорода.

До 31 декабря нижегородцы могут высказать свое мнение относительно экологической экспертизы будущей канатной дороги.