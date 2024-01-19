Срок вывоза имущества с лодочной станции "Турист" продлили до 5 февраля Общество

Фото: Минимущества Нижегородской области

Срок вывоза имущества с лодочной станции "Турист" в Нижнем Новгороде продлили до 5 февраля. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

По данным на 29 января, члены лодочной станции вывезли уже около 50% своего имущества.

Выдача имущества проводится при наличии необходимых документов и в соответствии с утверждённым порядком

В частности, заявитель должен предоставить объяснение с указанием места нахождения постройки, копию паспорта, а также копии документов на лодку и иное зарегистрированное имущество, подлежащее вывозу.

При этом ведомство окажет помощь пенсионерам и малоимущим в перевозке маломерных судов с территории лодочной станции. Обращаться по вопросам транспортировки можно по телефону 215-66-26.

Для размещения лодочной станции "Турист" уже предоставлен участок на борской стороне Волги, который в 6 раз превышает нынешнюю территорию лодочной станции.

При этом всем членам А.В.М.С. "Турист", изъявившим соответствующее желание, будет гарантированно выделено по 550 кв.м на новой территории. Причём если инвестор откажет действующим членам "Туриста" в размещении, то земельный участок ему не предоставят.

Напомним, что рабочие приступили к сносу незаконных конструкций на Гребном канале Нижнего Новгорода 17 января.