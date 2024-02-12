Жительница Сормова лишилась 1,3 млн рублей после звонка мошенников

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Жительница Сормовского района Нижнего Новгорода стала очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.
С заявлением в полицию обратилась 65-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили из службы безопасности банка и под предлогом отмены сомнительной операции по банковскому счёту убедили выполнить указания.
В частности, нижегородка оформила кредиты в четырёх банках, обналичила средства и перевела 1,3 млн рублей на якобы безопасные расчётные счета.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит тюремный срок до 10 лет.
Ранее в полиции рассказали, как действуют мошенники при разным мошеннических схемах.
"Звонок от службы безопасности банка": звонящие представляются сотрудниками банка либо правоохранителями и сообщают, что с банковским аккаунтом в настоящее время совершаются несанкционированные действия - например, кто-то пытается оформить кредит или перевести деньги с карты. Для пресечения действий злоумышленников предлагается перевести имеющиеся денежные средства на безопасные счета, или же взять "зеркальный" кредит.
"Срок действия вашей сим-карты скоро закончится": мошенники действуют от имени сотового оператора и сообщают, что договор на оказание услуг сотовой связи истекает. Для того, чтобы продлить срок действия предоставления услуг, необходимо продиктовать цифры из смс-сообщения. Но в это время аферисты пытаются войти в аккаунт данного человека на "Госуслугах", и цифры в сообщении являются паролем для подтверждения входа. Если продиктовать код - то злоумышленники получат доступ к аккаунту.
"Мошенничество при онлайн-покупке": в случае приобретения товаров через популярные онлайн-сервисы по размещению объявлений, покупателю приходит ссылка на другой сайт, при переходе на который предлагается провести оплату. После этого продавец перестаёт выходить на связь.
Также в Центробанке озвучили самые распространённые фразы телефонных аферистов, услышав которые, нужно сразу бросить трубку.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.
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