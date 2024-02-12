Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
25 февраля 2024 17:05  [82] Жительница Сормова лишилась 1,3 млн рублей после звонка мошенников
24 февраля 2024 17:58  [406] Телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей
22 февраля 2024 12:09  [520] Лженачальник и псевдосиловики "развели" жительницу Шахуньи на 1,5 млн рублей
21 февраля 2024 14:54  [459] Нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя
21 февраля 2024 12:55  [461] Нижегородец лишился более 1 млн рублей после звонка лжеоператора сотовой связи
20 февраля 2024 17:18  [612] Обвиняемым в мошенничестве при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария" назначили условный срок
20 февраля 2024 13:25  [590] Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году
20 февраля 2024 12:43  [478] Аферист из Нижнего Новгорода собирал пожертвования на реставрацию храма в Твери
20 февраля 2024 12:32  [475] Почти 140 уголовных дел завели в Нижегородской области из-за взлома аккаунтов пользователей
20 февраля 2024 09:45  [499] Борскому пенсионеру грозит до 7 лет тюрьмы за незаконную рубку леса
Происшествия

Жительница Сормова лишилась 1,3 млн рублей после звонка мошенников

25 февраля 2024 17:05  [82] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жительница Сормовского района Нижнего Новгорода стала очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

С заявлением в полицию обратилась 65-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили из службы безопасности банка и под предлогом отмены сомнительной операции по банковскому счёту убедили выполнить указания.

В частности, нижегородка оформила кредиты в четырёх банках, обналичила средства и перевела 1,3 млн рублей на якобы безопасные расчётные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит тюремный срок до 10 лет.

Ранее в полиции рассказали, как действуют мошенники при разным мошеннических схемах.

"Звонок от службы безопасности банка": звонящие представляются сотрудниками банка либо правоохранителями и сообщают, что с банковским аккаунтом в настоящее время совершаются несанкционированные действия - например, кто-то пытается оформить кредит или перевести деньги с карты. Для пресечения действий злоумышленников предлагается перевести имеющиеся денежные средства на безопасные счета, или же взять "зеркальный" кредит.

"Срок действия вашей сим-карты скоро закончится": мошенники действуют от имени сотового оператора и сообщают, что договор на оказание услуг сотовой связи истекает. Для того, чтобы продлить срок действия предоставления услуг, необходимо продиктовать цифры из смс-сообщения. Но в это время аферисты пытаются войти в аккаунт данного человека на "Госуслугах", и цифры в сообщении являются паролем для подтверждения входа. Если продиктовать код - то злоумышленники получат доступ к аккаунту.

"Мошенничество при онлайн-покупке": в случае приобретения товаров через популярные онлайн-сервисы по размещению объявлений, покупателю приходит ссылка на другой сайт, при переходе на который предлагается провести оплату. После этого продавец перестаёт выходить на связь.

Также в Центробанке озвучили самые распространённые фразы телефонных аферистов, услышав которые, нужно сразу бросить трубку.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кредит МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
22 февраля 2024 12:09  [520] Лженачальник и псевдосиловики "развели" жительницу Шахуньи на 1,5 млн рублей
21 февраля 2024 12:55  [461] Нижегородец лишился более 1 млн рублей после звонка лжеоператора сотовой связи
19 февраля 2024 17:09  [529] Свыше 54 млн рублей потеряли нижегородцы за прошлую неделю из-за мошенников
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph