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Общество

Еще семь домов снесут на Сенной в Нижнем Новгороде для строительства метро

04 марта 2024 12:07  [67] Общество

Фото: Кира Мишина

МКУ "ГУММиД" объявило аукцион по выбору подрядчика для сноса семи домов в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде для продления линии метро. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит снести дома № 79А, 85Б, литеры В, В1 по улице Большой Печерской, дом №11 по улице Новосолдатской, дом №15 на площади Сенной, дома № 266, 268 и 270 по улице Максима Горького.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составит 12,5 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджета.

Снос домов должен завершиться в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в конце января в районе площади Сенной снесли десять аварийных домов.

Также напомним, что при строительстве станции метро "Сенная" будут снесены более 130 гаражей и 40 построек. На компенсации их владельцам выделено более 530 млн рублей.

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Теги:
Метро Строительство
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