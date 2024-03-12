Валерий Черепенников: Надеюсь, что регион ждёт светлое будущее в IT-отрасли Экономика

Фото: с сайта strategy.nobl.ru Губернатор Глеб Никитин 12 марта выступил с отчётом об итогах работы правительства региона за 2023 год на Нижегородской ярмарке. Директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников отметил, что региональное правительство уделяет очень большое внимание развитию ИТ-сектора. "Это одна из самых больших точек "Это одна из самых больших точек роста экономики в регионе . 2023-й год показал, что индустрия успешно восстанавливается от тех потерь, которые она понесла в 2022-м, продолжается развитие, в регион приходят новые большие корпорации", - сказал эксперт. Он напомнил, что в регионе продолжается строительство IT-кампуса "НЕЙМАРК" , который должен объединить на своей территории и крупный бизнес, и науку, и технологическое предпринимательство, и продемонстрировать новый подход к образованию в IT-отрасли. Комментируя связанный с санкциями отъезд IT-специалистов, Валерий Черепенников указал, что региональные и федеральные органы власти сделали даже больше, чем могли, для того, чтобы айтишники вернулись в регион. Он отметил роль федерального и регионального Минцифры и АНО "Горький Тех" в этом процессе. "Айтишникам были созданы все условия для возвращения в регион. Это и налоговые льготы, и 50% компенсация на приобретаемый софт, и различные меры по поддержке локальных стартапов. Мы сейчас видим отдельные случаи возвращения айтишников в регион. Я надеюсь, что их будет больше", - подчеркнул советник губернатора, добавив, что также делается ставка на пассионарность и энтузиазм тех, кто остался. "Сейчас они готовы принимать участие в процессе образования, передавать свои навыки, передавать свой опыт, и я надеюсь, что это поможет нам вырастить достойную смену и регион ждёт светлое будущее в IT-отрасли", - резюмировал спикер.

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