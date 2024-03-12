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Общество

Председатель ДУМНО Гаяз-хазрат Закиров проголосовал на выборах президента РФ

16 марта 2024 14:49  [118] Общество

Фото: Духовное управление мусульман Нижегородской области

Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Об этом пресс-служба Духовного управления мусульман Нижегородской области.

Свой выбор Гаяз-хазрат Закиров сделал на избирательном участке в школе №176 Нижнего Новгорода. По его признанию, выборы первого лица государства – это праздник для всей страны.

“У мусульман продолжается священный месяц Рамадан, и в это время мы все делаем только благие дела. Уверен, что изберем достойного человека, который будет вершить благие дела для нашей страны. С выборами мы связываем и понятие патриотизма, потому что еще пророк Мухаммад говорил: "Любовь к Родине является частью нашей веры", - сказал Гаяз-хазрат Закиров.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

Кроме того, нижегородским избирателям, которые подали заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включен 288, 371 избиратель региона.

Ранее сообщалось, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства. Он посетил один из избирательных участков Нижнего Новгорода.

Также свои голоса на выборах президента России отдали губернатор Глеб Никитин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области  Евгений Люлин и Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

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Теги:
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