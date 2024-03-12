Погрузочную площадку для большегрузов изымают для строительства метро в Сормове Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Погрузочную площадку для большегрузов с земельным участком планируется изъять для строительства метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Земельный участок, на котором расположена погрузочная площадка, находится у дома №24 на Сормовском шоссе в Московском районе города. Его площадь составляет 115 кв. метров. Площадь самой погрузочной площадки – 36 кв. метров.

Сотрудникам комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) в течение 10 дней предстоит уведомить владельцев площадки и земельного участка о грядущем изъятии недвижимости.

После этого собственникам будут выплачены компенсации.

"В случае, если владельцы недвижимости откажутся подписывать соглашение об изъятии, этом вопрос будет решаться через суд", - говорится в сообщении.

Напомним, семь гаражных кооперативов снесут при продлении метро в Сормовском районе.

Также ранее сообщалось, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.