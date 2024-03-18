Почти 55 единиц спецтехники закупили для ямочного ремонта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Для ямочного ремонта в Нижнем Новгороде закуплено 54 единицы новой техники.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это дорожные фрезы, тротуарные двухвальцовые вибрационные катки, прицеп для перевозки мини-спецтехники, и другое спецоборудование.

По распоряжению главы города Юрия Шалабаева новая техника была распределена в муниципальные учреждения по дорожным бригадам. Это поможет проводить ямочный ремонт собственными силами, без привлечения сторонних организаций.

В настоящий момент департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с администрациями районов и МБУ оценивают состояние улично-дорожной сети города и состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог. По результатам объездов будет сформирован план ямочного ремонта на весенне-летний период текущего года.

Приоритет получат автомобильные дороги категорий "А", "Б" с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного городского транспорта, а также запросам нижегородцев.

Специалисты департамента отмечают ежегодный рост объема ямочного ремонта. В 2024 году планируется продолжить выполнять данные виды работ.

Напомним, восемь рециклеров для оперативного ямочного ремонта поступили в районы Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что объемы ямочного ремонта в Нижнем Новгороде выросли в два раза.

Также ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит 20 мини-погрузчиков.