Судебные приставы заставили нижегородца оплатить 121 штраф ГИБДД Общество

Нижегородец накопил 121 неоплаченный штраф ГИБДД на общую сумму 171 тысяча рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, оплачивать задолженность 46-летний мужчина не собирался.

В итоге инспекторы Ардатовского районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области возбудили сводное исполнительное производство.

В рамках принудительного исполнения сотрудники ведомства арестовали расчетные счета неплательщика, а также ограничили мужчине выезд за пределы страны. Помимо этого, должник получил требование о предоставлении транспорта с целью наложения ареста.

Реальная опасность лишится автомобиля заставила нижегородца оплатить всю сумма накопленного штрафа, включая исполнительский сбор.

Напомним, что около 1 млрд 564 млн рублей штрафов собрали с водителей в Нижегородской области в 2023 году благодаря камерам фотофиксации.