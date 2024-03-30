Судебные приставы заставили нижегородца оплатить 121 штраф ГИБДД

Нижегородец накопил 121 неоплаченный штраф ГИБДД на общую сумму 171 тысяча рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, оплачивать задолженность 46-летний мужчина не собирался.
В итоге инспекторы Ардатовского районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области возбудили сводное исполнительное производство.
В рамках принудительного исполнения сотрудники ведомства арестовали расчетные счета неплательщика, а также ограничили мужчине выезд за пределы страны. Помимо этого, должник получил требование о предоставлении транспорта с целью наложения ареста.
Реальная опасность лишится автомобиля заставила нижегородца оплатить всю сумма накопленного штрафа, включая исполнительский сбор.
Напомним, что около 1 млрд 564 млн рублей штрафов собрали с водителей в Нижегородской области в 2023 году благодаря камерам фотофиксации.
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