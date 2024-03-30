Автопарк ЦОДД Нижнего Новгорода пополнился новым манипулятором Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сотрудники службы перемещения Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода получили в свое распоряжение новый манипулятор на базе автомобиля КАМАЗ. Как сообщает МКУ "ЦОДД", спецтехника куплена при поддержке мэра Юрия Шалабаева.

Многофункциональный манипулятор рассчитан для подъема и перемещения грузов до 7 тонн. Телескопическая стрела манипулятора может выдвигаться на 19 метров и поднимать груз почти на 21 метр. Новая техника будет использоваться для перемещения бетонных блоков и других тяжелых конструкций, которые необходимы для обеспечения безопасности участников массовых нижегородских мероприятий.

После оформления автомобиля и регистрации в Госавтоинспекции манипулятор будет привлечен к работе на улицах Нижнего Новгорода.

Напомним, за последние три года мэрия Нижнего Новгорода приобрела более 350 единиц коммунальной техники. Так, в 2021 году было закуплено 217 спецмашин, в 2022 году – 90, а в 2023 году – 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что почти 55 единиц спецтехники закупили для ямочного ремонта в Нижнем Новгороде.