Автопарк ЦОДД Нижнего Новгорода пополнился новым манипулятором

Фото:
Сотрудники службы перемещения Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода получили в свое распоряжение новый манипулятор на базе автомобиля КАМАЗ. Как сообщает МКУ "ЦОДД", спецтехника куплена при поддержке мэра Юрия Шалабаева.
Многофункциональный манипулятор рассчитан для подъема и перемещения грузов до 7 тонн. Телескопическая стрела манипулятора может выдвигаться на 19 метров и поднимать груз почти на 21 метр. Новая техника будет использоваться для перемещения бетонных блоков и других тяжелых конструкций, которые необходимы для обеспечения безопасности участников массовых нижегородских мероприятий.
После оформления автомобиля и регистрации в Госавтоинспекции манипулятор будет привлечен к работе на улицах Нижнего Новгорода.
Напомним, за последние три года мэрия Нижнего Новгорода приобрела более 350 единиц коммунальной техники. Так, в 2021 году было закуплено 217 спецмашин, в 2022 году – 90, а в 2023 году – 50 единиц техники.
Ранее сообщалось, что почти 55 единиц спецтехники закупили для ямочного ремонта в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+