Производство компонентов для тяжелой промышленности откроют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на очередном заседании согласовал заявки на выделение земельных участков под инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, участок площадью около 7 тысяч кв.м на улице Зеленхозовской в Нижнем Новгороде выделен под строительство промышленного производства по изготовлению компонентов для тяжелой промышленности. Инвестпроект стоимостью 522 млн рублей будет реализовывать ООО "Производственная компания "Металлика". Запланированный срок строительства завода составляет 10 лет. Также в Нижнем Новгороде согласован участок площадью более 5 тысяч кв.м по улице Федосеенко под склад для хранения столярной продукции. Срок строительства по документации указан 52 месяца, объем инвестиций в проект оценивается в 21 млн рублей.

Для ООО "Центр химии" согласован участок площадью 1,3 тысячи кв.м под склад для хранения промышленной тары в Дзержинске. Срок строительства - 2 года, объем инвестиций - 18 млн рублей.

Также одобрен участок площадью 1 680 кв. м в Арзамасе под строительство дробильно-сортировочного цеха ООО "Феникс-Строй". Срок строительства составит 5 лет, объем инвестиций 25 млн рублей.

Оформить заявку на подбор земельного участка можно через "Личный кабинет инвестора" на сайте Минимущества региона, разработанный в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток". Нижегородская область входит в число семи пилотных субъектов РФ, где реализуется этот проект. Цель проекта – ускорить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить количество запрашиваемых документов от инвестора на всех этапах.

Ранее сообщалось, что инвесторы в Нижегородской области смогут возместить затраты на инфраструктуру.

Напомним, что Минэкономразвития представило инвестиционную карту России.