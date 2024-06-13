Сборная России на Играх БРИКС завоевала еще 50 золотых медалей Спорт

Фото: ВК Игры БРИКС 2024

Сборная России завоевала 262 золотые медали по итогам десяти соревновательных дней Игр БРИКС.

Как сообщает РИА Новости, по итогам соревнований, которые прошли накануне, российские спортсмены выиграли еще 50 золотых наград.

Таким образом в копилке сборной России 262 золотые, 141 серебряная и 99 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете у белорусов. В их активе 55 наград высшей пробы, 85 серебряных и 107 бронзовых медалей. На третьем месте — сборная Китая, у которой 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых наград.

Напомним, досрочным лидером в общекомандном зачете сборная России стала 20 июня.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. В общей сложности будет разыграно 387 комплектов медалей.