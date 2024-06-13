Новая четырехполосная магистраль свяжет Анкудиновку, Ржавку и Нижний Новгород Общество

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В Кстовском районе к деревне Анкудиновка будет проложена новая автомобильная дорога на месте старой. Как сообщает pravda-nn.ru, речь идет о дороге 22Н-2660 "Подъезд к деревне Анкудиновка от а/д Восточный подъезд к Нижнему Новгороду", которая расположена от деревни Ржавка до ЖК "Анкудиновский парк".

Стоимость соглашения, которое было достигнуто в марте текущего года, составляет 1,2 млрд рублей. Вместо двух полос появится новая четырехполосная магистраль протяженностью 2,1 км. Разрешенная скорость на ней станет 70 км/ч.

В настоящее время участок расчищен от деревьев и кустарников, подготовлена почва и разработано русло реки Старки. Во время работ также будут отремонтированы мост через реки Старка и Рахма.

Согласно сообщению, все строительные работы по контракту должны быть завершены в сентябре 2027 года.

Ранее сообщалось, что шестнадцать дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году