Трамваи № 5, 6, 7 приостановили движение 25 июня из-за технологических работ Общество

Трамваи № 5, 6 и 7 в Нижнем Новгороде 25 июня не будут курсировать несколько часов из-за технологических работ.

Как сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем", с 10:00 до 15:00 движение трамваев № 6 и 7 по Сормовскому кольцу будет временно прекращено.

С 15:00 до 17:00 движение будет осуществляться по Сормовскому кольцу маршрута №6. После 17 часов маршруты возобновят работу по существующим схемам.

Кроме этого с 10:00 до 15:00 будет закрыто движения трамваев по маршруту №5 на участке улица Медицинская - Мыза. Это связано с проведением работ по опиловке веток над контактной сетью. В это время трамваи будут ходить укороченной по схеме: площадь Лядова — улица Бекетова — трамвайное депо №1.

Как сообщалось ранее, трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня после масштабной реконструкции путей.

Напомним, что трамвайные пути начали менять в районе площади Сенной. В связи с этим на участке изменилась схема движения транспорта.