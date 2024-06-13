Нижегородская "Норманочка" разгромила соперниц из Аргентины на Кубке Мира по футзалу Спорт

Фото: Telegram-канал футзальной команды "Норманочка"

Нижегородская женская команда по мини-футболу представляет Россию на Copa Mundo do Futsal Feminina 2024.

Как сообщается в Telegram-канале команды, Кубок мира по футзалу проходит в эти дни в бразильском городе Каскавел.

В третьем женском клубном чемпионате мира по мини-футболу традиционно принимают участие 12 команд. "Норманочка" попала в группу А, где ее соперниками стали Mavia Futsal из Аргентины, и две бразильские команды: двукратные и действующие обладатели Кубка Мира, действующие чемпионы Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес командой Stein Cascavel и Faculdade Sogipa.

Свой стартовый матч на чемпионате против аргентинской "Mavia Futsal" "Норманочка" выиграла с разгромным счетом 13:0. Вторую игру, которая пройдет сегодня, нижегородки проведут против представительниц Бразилии – клуб Faculdade Sogipa.

Ранее сообщалось, что нижегородская молодежная команда "Торпедо" приняла участие в Кубке мира по мини-футболу. В итоге Torpedo SUB-21 завоевало "серебро" чемпионата.

Также сообщалось, что спорткомплекс "Торпедо" по мини-футболу будет построен в Нижнем Новгороде по концессии