Замглавы Нижнего Новгорода провел встречу с жителями дома №37 по улице Фучика Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин провел встречу с жителями дома по улице Фучика.

Как сообщает пресс-служба администрации, встреча прошла в 6-м подъезда дома по инициативе жильцов, которые обратились к чиновнику в чате созданном во время чрезвычайной ситуации в доме. В указанном чате состоят не только жители дома, но и представители городской власти, сотрудники правоохранительных органов и эксперты.

По данным Дениса Скалкина, в настоящий момент жителей дома беспокоит состояние некоторых "маячков", которые были установлены в подъездах на стенах данного дома. Эксперты, которые также присутствовали на встрече, дали жильцам разъяснения о причинах возникновения возможных отклонений, которые могут быть по "маякам".

"Они могут быть связаны с наступлением отопительного сезона и подачей теплоносителя в данный дом. То есть причины незначительных отклонений могут носить совершенно естественные причины", - заявил Денис Скалкин.

Стороны пришли к соглашению, согласно которым, при необходимости будут установлены дополнительные "маяки". Кроме того, к следующему заседанию оперштаба организация, которая выполняет мероприятия по мониторингу, предоставит журнал, где будут указаны конкретные даты с конкретными показаниями "маяков", которые позволят сделать вывод о их состоянии. Денис Скалкин особо отметил, что жители во время встречи смогли убедиться в нормативных значениях этих показателей.

Отчет по результатам детального обследования жилого дома по улице Фучика, 37 с использованием мобильного диагностического комплекса "Стрела-Струна" будет готов в ноябре. По итогам выводов экспертов будет приниматься решение о дальнейшей судьбе дома. На период проведения аварийно-восстановительных работ и проведения повторного обследования конструкций дома собственники квартир первого и второго подъездов получают компенсацию за найм жилья. По состоянию на 9 октября из городского бюджета на эти цели направлено 5,6 млн рублей.

Напомним, что квартира на пятом этаже в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе загорелась 19 марта. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов. После пожара было решено, что подрядчик восстановит конструкции дома.