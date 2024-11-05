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Общество

Депутаты Госдумы предлагают дать предпенсионерам дополнительные выходные

08 ноября 2024 10:27  [107] Общество

Россиян предпенсионного возраста хотят освободить от работы на два рабочих дня в год. Как рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина, эти дни можно использовать для прохождения диспансеризации.

"Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок", — сообщила Екатерина Стенякина.

Депутат пояснила, что предпенсионерами считаются граждане, которым до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось не более пяти лет.

Екатерина Стенякина пояснила, что в этом году общеустановленный пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До 2028 года в стране действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим, в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рождённые с 1962 по 1964 год, и женщины 1967-1969 годов рождения.

Ранее сообщалось, что около 40% нижегородских работодателей взяли на работу сотрудников "серебряного" возраста.

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Теги:
Госдума Пенсионеры Трудоустройство
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