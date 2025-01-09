Девятнадцатый соседский центр открыли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде открыли девятнадцатый соседский центр "#вМесте".
Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, второй для Ленинского района соседский центр нового формата расположился на улице Кировская, 9.
Центр открыли на базе ТОС микрорайонов "Этна-1" и "Этна-2". Современное пространство, обновление которого завершилось в конце 2024 года, оборудовано новой техникой и разделено на тематические зоны.
Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что, благодаря поддержке главы города Юрия Шалабаева ежегодно на территории Нижнего Новгорода в каждом районе увеличивается сеть подобных пространств.
Ранее сообщалось, что в Московском районе открылся первый соседский центр "#вМесте".
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