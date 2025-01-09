Психолог Паустовская: период охлаждения для потребкредитов должен быть длиннее Общество

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который должен защитить россиян от импульсивных покупок и мошенничества. Документ был рассмотрен в приоритетном порядке. Согласно новому закону, между оформлением и получением потребительского кредита будет введен период охлаждения.

Семейный клинический психолог, международный НЛП-тренер Инна Паустовская в беседе с телеканалом "360" высказала свое мнение о том, насколько эффективной может быть эта мера.

Эксперт отметила, что люди с различными видами зависимостей часто берут кредиты и микрозаймы, особенно когда им срочно нужны деньги. Она привела пример игромании, где быстрая потребность в деньгах делает отсрочку неприемлемой. Психолог считает, что новый закон может помочь таким людям избежать необдуманных решений.

Эмоционально нестабильные люди, даже без зависимостей, получат возможность приостановить свои импульсивные действия и передумать, решив, что покупка не так уж и необходима.

Законопроектом установлено, что для кредитов до 200 тысяч рублей период охлаждения составит четыре часа, а для более крупных сумм — двое суток. Однако психолог подчеркнула, что такой короткий срок может быть недостаточным для принятия взвешенного решения.

"Если человек твердо решил совершить покупку здесь и сейчас, он, скорее всего, сделает это, даже при такой небольшой временной задержке", — сказала Паустовская.

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре 2024 года выросла на 2% и вплотную приблизилась к 0,5 трлн рублей.

Напомним, депутаты Госдумы ранее выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан, а Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам и займам.