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Общество

Нижний Новгород установит КПП в двух школах в 2025 году

23 января 2025 22:39  [1] Общество
Нижний Новгород установит КПП в двух школах в 2025 году

Нижний Новгород установит КПП в двух школах в 2025 году

В Нижнем Новгороде в 2025 году планируется установка контрольно-пропускных пунктов (КПП) в двух школах. Это подтвердили в городском департаменте образования, передает ИА "Время Н".

КПП будут функционировать как внешняя защита образовательных учреждений, предоставляя организованное место для пропуска людей и транспорта, а также для перемещения имущества и документов.

Как отметил директор департамента образования Владимир Радченко, такие пункты устанавливаются исключительно на крупных школах, которые относятся к объектам первой категории.

В период с 2023 по 2024 год КПП были введены в шести образовательных учреждениях города.

Ранее сообщалось, что в ЖК "Зенит" достроили школу на 1,6 тысячи мест.

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Теги:
Безопасность Образование Школы
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