Нижний Новгород установит КПП в двух школах в 2025 году Общество

Нижний Новгород установит КПП в двух школах в 2025 году

В Нижнем Новгороде в 2025 году планируется установка контрольно-пропускных пунктов (КПП) в двух школах. Это подтвердили в городском департаменте образования, передает ИА "Время Н".

КПП будут функционировать как внешняя защита образовательных учреждений, предоставляя организованное место для пропуска людей и транспорта, а также для перемещения имущества и документов.

Как отметил директор департамента образования Владимир Радченко, такие пункты устанавливаются исключительно на крупных школах, которые относятся к объектам первой категории.

В период с 2023 по 2024 год КПП были введены в шести образовательных учреждениях города.

Ранее сообщалось, что в ЖК "Зенит" достроили школу на 1,6 тысячи мест.