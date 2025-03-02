У "черных ассенизаторов" в Нижнем Новгороде начали изымать машины Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода усилили борьбу с незаконным сливом жидких отходов. Как "НТА-Приволжье" сообщили в городском управлении административно-технического и муниципального контроля, с 2024 года в ходе рейдов было составлено более 80 административных протоколов за сброс нечистот в ливнёвую систему.

С августа прошлого года при фиксации таких нарушений совместно с правоохранительными органами начали изымать транспортные средства, использовавшиеся для незаконного слива. По данным ведомства, на сегодняшний день задержаны 9 цистерн, а сумма наложенных штрафов превысила 200 тысяч рублей. Работа в этом направлении продолжается.

В городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры напомнили, что в Нижнем Новгороде официально функционируют два пункта приёма жидких бытовых отходов: Нижегородская станция аэрации и площадка на улице Красных Партизан, 16б (Автозаводский район).

Проектная мощность станции аэрации составляет 1,2 млн кубометров в сутки, при этом среднесуточный объём переработки – около 750 тысяч кубометров. Сейчас там ведутся работы по реконструкции.

В АО "Нижегородский водоканал" пояснили, что жидкие отходы проходят многоступенчатую очистку: от механической (удаление мусора и песка) до биологической обработки. Перед сбросом в Волгу вода дополнительно обеззараживается хлором.

Напомним, более 80 протоколов составлено на "чёрных ассенизаторов" в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что нижегородская полиция изъяла девять цистерн с отходами у "черных ассенизаторов".