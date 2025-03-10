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Общество

Состояние нижегородских лесов проверят в семи лесничествах в 2025 году

10 марта 2025 19:00  [135] Общество

Состояние нижегородских лесов планируют проверить в семи лесничествах в 2025 году. Как рассказали в филиале "Рослесинфорг "Поволжский лесопроект", работы пройдут на территории Ардатовского, Уренского, Сосновского, Семеновского и ряда других районов.

В ведомстве напомнили, что проведение лесоустроительных мероприятий является важным шагом к сохранению и восстановлению лесных экосистем. Оценка состояния лесов и выявление участков, требующих ухода, поможет не только сохранить биологическое разнообразие, но и улучшить качество лесных ресурсов.

Общая площадь по охвату составит 157 тысяч гектаров нижегородских лесов. Проектирование мероприятий по сохранению лесов на основе полученных данных позволит эффективно управлять лесными ресурсами и минимизировать негативное воздействие человеческой деятельности.

Ранее сообщалось, что в диспетчерскую службу лесного хозяйства Нижегородской области по итогам 2024 года поступило порядка 170 тысяч обращений от граждан.

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Теги:
Лесное хозяйство
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