Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 апреля 2025 13:33  [102] Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 13:28  [98] Нижегородцы читают "Атлант расправил плечи" и слушают подкасты DISGUSTING MEN
21 апреля 2025 10:25  [196] Нижегородец Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз
20 апреля 2025 15:49  [322] Скейт-парк в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода открылся досрочно 
20 апреля 2025 12:20  [293] Новую концертную площадку построят в Починках
19 апреля 2025 17:30  [451] Исторические реконструкции покажут в нижегородских парках в День Победы
18 апреля 2025 19:07  [544] Художник превращает остановки в арт-объекты в Нижнем Новгороде
18 апреля 2025 16:53  [443] Завершились съемки сериала "Ухожу красиво. Сезон 2" для Wink.ru
18 апреля 2025 16:50  [475] Нижегородцам напомнили о повышенной угрозе возникновения лесных пожаров
18 апреля 2025 16:40  [640] "Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
Культура и отдых

Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде

21 апреля 2025 13:33  [102] Культура и отдых
Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде

Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГлавУКС".

В учреждении, не назвали точных сроков, когда планируется начать работы по восстановлению Триумфальной арки. Там отметили, что в настоящее время готовится конкурсная документация по выбору подрядной организации для проектирования и строительства объекта. 

Напомним, фрагменты Триумфальной арки XIX века обнаружили в 2024 году во время земляных работ на улице Советской в Нижнем Новгороде.  Объект построен по проекту архитектора Фёдора Шехтеля к визиту императора Николая II в 1896 году. Хотя оригинальные чертежи не сохранились, специалисты рассматривают возможность восстановления арки по сохранившимся фотографиям.

Обсуждаются разные способы сохранения исторического объекта: от музеефикации найденных элементов под стеклом до воссоздания копии арки рядом с местом её первоначального расположения.

Ожидается, что восстановление Триумфальной арки завершится к 2026 году — к юбилею Всероссийской промышленной выставки, проходившей в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, при строительстве метро на площади Свободы археологи нашли несколько предметов XIX века.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология История Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2025 18:07  [997] 500-летние соляные колодцы вновь появились на мелеющей Волге в Балахне
18 марта 2025 11:32  [975] Нижний Новгород готовится к восстановлению Триумфальной арки к 2026 году
24 октября 2024 14:47  [1173] Дореволюционный антиминс нашли археологи в центре Нижнего Новгорода
08 августа 2024 07:10  [1540] Археологи нашли редкие монеты около Нижегородского кремля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph