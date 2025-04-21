Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГлавУКС".

В учреждении, не назвали точных сроков, когда планируется начать работы по восстановлению Триумфальной арки. Там отметили, что в настоящее время готовится конкурсная документация по выбору подрядной организации для проектирования и строительства объекта.

Напомним, фрагменты Триумфальной арки XIX века обнаружили в 2024 году во время земляных работ на улице Советской в Нижнем Новгороде. Объект построен по проекту архитектора Фёдора Шехтеля к визиту императора Николая II в 1896 году. Хотя оригинальные чертежи не сохранились, специалисты рассматривают возможность восстановления арки по сохранившимся фотографиям.

Обсуждаются разные способы сохранения исторического объекта: от музеефикации найденных элементов под стеклом до воссоздания копии арки рядом с местом её первоначального расположения.

Ожидается, что восстановление Триумфальной арки завершится к 2026 году — к юбилею Всероссийской промышленной выставки, проходившей в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, при строительстве метро на площади Свободы археологи нашли несколько предметов XIX века.